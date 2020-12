Stadt Ohrdruf kauft Schenke im Ortsteil Gräfenhain

Gräfenhain. Die Stadt Ohrdruf hat die Gemeindeschenke im Ortsteil Gräfenhain gekauft. Das markante historische Gebäude ziert auch Postkarten aus diesem Dorf, „und es ist den Bewohnern sehr wichtig“, weiß Stefan Schambach (SPD), Ohrdrufs Bürgermeister. „Als sich im Frühjahr herausstellte, dass das Haus zum Verkauf steht, haben sich Bürger zusammengeschlossen und Unterschriften gesammelt, damit die Gemeindeschenke in kommunalen Besitz kommt und nicht zum Spekulationsobjekt wird.“ 650 Menschen hätten dafür unterschrieben und die Listen der Stadtverwaltung übergeben.

Die Stadtratsmitglieder Uwe Kallenbach und Adrian Weber (beide CDU) hatten zudem einen Antrag gestellt, im Nachtrags-Haushalt finanzielle Vorsorge für den Kauf des Gebäudes zu treffen. „Wir haben mit dem Verkäufer verhandelt und uns geeinigt, und im August hat der Stadtrat dem Kauf auch zugestimmt, weil klar ist, wofür es genutzt werden soll“, so Schambach.

Ziel sei, das Gebäude, das viele Jahre leer gestanden hat, zu einem Gemeindezentrum auszubauen. „Allerdings nicht sofort. Das ist eine große Aufgabe. Dafür brauchen wir einen langen Atem und die Unterstützung der Bürger“, sagt der Bürgermeister. Die Gräfenhainer wollen sich einbringen. Es solle ein Verein gegründet werden, der das Vorhaben unterstützt – „so ähnlich wie bei der Alten Mühle in Crawinkel, die auch mit Hilfe eines Fördervereins nach und nach saniert werden konnte“, zieht Schambach einen Vergleich.

Die Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha könne mit ins Boot geholt werden, indem Studenten mit Projektarbeiten dabei helfen, die Gemeindeschenke zu neuem Leben zu erwecken. „Ziel ist es außerdem, dass unser Ortsteil Gräfenhain die Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm schafft. Mit der Förderung aus diesem Topf könnten wir die Sanierung angehen“, sagt Schambach.

Doch jetzt würden erst einmal Ideen für die künftige Nutzung der Gemeindeschenke gesammelt. Fest stehe, dass in dem Dorfzentrum auch Raum für einen Seniorentreff geschaffen werden soll. „Das hat wiederum Auswirkungen auf unseren Kindergarten-Neubau für Gräfenhain. Der war ursprünglich als Begegnungsstätte konzipiert – mit Seniorentreff und Kita.“ Doch mit dem Kauf der Gemeindeschenke sei diese Herangehensweise überholt. „Wir werden einen reinen Kindergarten bauen, weil die Senioren in dem neuen Gemeindezentrum Platz finden“, erklärt Stefan Schambach.

Für den Förderantrag zum Kindergarten-Neubau im Ortsteil Gräfenhain müssen bis Ende Mai 2021 alle Unterlagen eingereicht werden. „Für uns stehen fast 800.000 Euro Bundesmittel in Aussicht – bei Gesamtbaukosten von 2,5 Millionen Euro, mit denen wir derzeit rechnen. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises hatte entschieden, dass unser Projekt dringlich ist“, ist Ohrdrufs Bürgermeister froh. Der Stadtrat habe bereits die Neuauslegung des Bebauungsplanes beschlossen, denn ein Bauantrag für das Vorhaben könne nur auf Grundlage eines gültigen Bebauungsplanes genehmigt werden. Vorgesehen ist ein Grundstück am alten Sportplatz in der Wiesenstraße.

Das derzeitige Kindergarten-Gebäude, das Haus der kleinen Strolche, stammt aus dem Jahr 1888. Es erfordert regelmäßig Reparaturen. Isolierung und Schallschutz sind schlecht. Unter dem Dach wird es im Sommer schnell heiß, und die Platz-Kapazität ist begrenzt. Auch dafür soll der Neubau Abhilfe schaffen. Träger der Kindertagesstätte in Gräfenhain ist, wie in den anderen Ortsteilen und in Ohrdruf, die Stadt.