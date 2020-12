Tabbs-Küche beginnt im Lockdown, Tabarzer Kitas zu versorgen

Danilo Weh ist der neue Chefkoch in der Küche des Tabbs-Bades in Bad Tabarz. Er wird dort mit seinem Team ab Januar auch Mittagessen für den Kindergarten und die Krippe des Ortes zubereiten, wenn auch zunächst verhalten wegen des Lockdowns mit Notbetreuung.

Bad Tabarz. Für den Kindergarten Villa Kunterbunt und die Krippe Tabarzer Käthchen soll das Mittagessen ab Januar in der Küche des Gesundheits-, Sport- und Familienbades Tabbs gekocht werden, damit es schnell und vor allem mit vielen gesunden Zutaten sowie ohne Geschmacksverstärker auf den Tisch kommen kann.

Als neuen Chefkoch hat die Gemeinde Danilo Weh gewinnen können. Er war zwölf Jahre lang Küchenchef im Schwanenrestaurant des Hotels Frauenberger in Bad Tabarz und seit 2019 bei einer Gastro GmbH für die Awo-Altenpflege im Einsatz. Seit dem 1. Dezember bereitet der 46-Jährige nun mit seinem fünfköpfigen Frauenteam die neue Aufgabe in der Bistro-Küche vor, in der zudem defekte Geräte ausgetauscht worden sind.

„Mir kam nach 30 Jahren in der Gastronomie dieses Angebot mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten entgegen, und ich sehe darin auch eine neue Herausforderung“, sagt der Tabarzer Danilo Weh. Denn mit einem engen Kostenrahmen möchte er gesundes Essen mit möglichst regionalen und saisonalen Zutaten produzieren. „Das ist bei etwa 150 Portionen am Tag zwar schwierig, aber machbar.“

Den Speiseplan für die ersten acht Wochen hat der Küchenchef fertig. Er wurde zusammen mit einem Ernährungsberater und den Kita-Leiterinnen entwickelt. So soll es wenig Schweinefleisch und auf jeden Fall einen vegetarischen und einen Fischtag geben. „Frühstück und Vesper in den Kitas werden darauf abgestimmt“, so Weh, der sein Vorhaben auch den Eltern vorgestellt hat.

Die Eltern hatten sich in einer Umfrage mit großer Mehrheit für die neue Mittagsversorgung entschieden, auch wenn das für sie höhere Kosten bedeutet. Allerdings soll der neue Preis von drei Euro pro Portion von der Gemeinde für drei Jahre garantiert werden.

Doch bis zu 120 Essen für die Kinder und die Kita-Mitarbeiter, wie ursprünglich geplant, werden es ab Anfang Januar definitiv nicht sein. Denn mit dem zweiten Lockdown wegen der Corona-Pandemie ist in den Kindertagesstätten nur eine Notbetreuung möglich. „Die Herausforderung ist nun noch viel größer, denn es lässt sich viel schwerer kalkulieren“, sagt Danilo Weh. Es sei ein Drahtseilakt, unter diesen Bedingungen einen verlässlichen Dienstplan zu erstellen und die Lieferanten um größtmögliche Flexibilität zu bitten. „Allerdings kommt mir da meine jahrzehntelange Erfahrung zugute, denn in der Gastronomie kann auch jeder Tag anders laufen. Ich musste immer schon schnell reagieren können.“

Die Mahlzeiten für die Kitas im Tabbs zu kochen, soll zudem das Angebot im badeigenen Bistro verbessern und für Synergien sorgen, auch wenn das Tabbs wegen des Lockdowns derzeit bis auf den Rehasport geschlossen ist. „Wir haben genug Kapazität. Die Küche ist groß“, sagt David Ortmann (SPD), der Bürgermeister von Bad Tabarz. „Und wir nutzen auf diese Weise unsere eigenen Einrichtungen.“ Denn die Tabbs Vital GmbH, die das Bad betreibt, ist eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde Bad Tabarz.

Ohnehin sei mit dem Blick weiter voraus geplant, später auch die Gemeinschaftsschule im Kneipp-Heilbad sowie die Gemeindeverwaltung mit Mittagessen aus der Tabbs-Küche zu versorgen. „In dieser Größenordnung könnten dann auch zwei verschiedene Gerichte angeboten werden“, sagt Danilo Weh.