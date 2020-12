Weitere zwei Corona-Todesfälle im Landkreis Gotha

Gotha. Weitere zwei Menschen sind binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha an oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben und damit allein zwölf in den vergangenen acht Tagen. Die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 62. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Um sieben auf 1872 ist zudem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Gotha analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes innerhalb eines Tages gestiegen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes. Am 24. Dezember waren noch 95 neue Fälle registriert worden. Allerdings ging Andrea Lein, die Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, davon aus, dass diese Zahlen über Weihnachten deutlich sinken würden, weil weniger getestet werde und längst nicht alle Labore über die Feiertage im Dienst seien. Da werde in der neuen Woche viel nachgearbeitet werden müssen.

Als momentan an Covid-19 erkrankt galten am Sonntag im Landkreis Gotha 596 Menschen, fünf mehr als am Samstag. Davon befinden sich derzeit 60 im Krankenhaus, zwei mehr als am Samstag. Vier von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt. Als inzwischen genesen gelten 1214 Personen, genauso viele wie an den drei Tagen zuvor. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Sonntag mit 243,1 angegeben und liegt damit um 8,9 unter dem Vortageswert.

Angesichts des bevorstehenden Jahreswechsels bittet Gothas Landrat Onno Eckert (SPD) in seiner jüngsten Sprachnachricht auf der Internetseite des Landkreises, weiterhin zu überlegen, welche Kontakte wirklich nötig seien. Ohnehin erlaubt die derzeit gültige Verordnung in Thüringen nur, dass sich höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen – auch über Silvester.

Der Verkauf von Pyrotechnik sei zwar dieses Jahr verboten, aber das Abbrennen nicht. „Manch einer hat vielleicht noch Altbestände oder sich schon vor dem Verkaufsverbot mit Feuerwerk eingedeckt“, so Eckert. Er rät dennoch zur Zurückhaltung, denn der Druck im Gesundheitswesen sei wegen der Corona-Pandemie auch so schon hoch genug. Es sei unsolidarisch, wenn die Notaufnahmen jetzt auch noch mit Pyrotechnik-Verletzungen belastet würden. Außerdem berge das Abbrennen von Feuerwerk das Risiko, dass Brände entstehen können, was wiederum Einsätze für die Feuerwehren bedeuten und für deren Mitglieder die Infektionsgefahr erhöhen würde.