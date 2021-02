Im Gebäude des Gesundheitsamts des Landkreises Gotha in der Schützenallee finden auch Corona-Tests statt.

Wieder mehr Menschen an Corona erkrankt

Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten ist im Landkreis Gotha von Freitag zu Samstag um 36 auf 317 gestiegen. Davon werden 37 Menschen im Krankenhaus behandelt, wiederum sieben von ihnen auf einer Intensivstation, informierte die Pressestelle des Landratsamtes am Samstagnachmittag. Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen nach der Zählweise des Robert-Koch-Institutes ist innerhalb von 24 Stunden um 43 auf 4764 gestiegen. Als inzwischen genesen gelten 4267 Personen, sechs mehr als am Freitag.