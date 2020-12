Zahl der Infektionen steigt im Kreis Gotha weiter rasant an

Gotha. In seiner jüngsten Sprachnachricht vom Dienstagabend hat Gothas Landrat Onno Eckert (SPD) die Menschen gebeten, auch über die Weihnachtsfeiertage umsichtig zu bleiben, Kontakte zu minimieren, im privaten Umfeld ebenfalls auf Abstand zu achten und die Räume gut zu lüften, besonders nach dem Singen. "Denn das Coronavirus ist weiter in hoher Zahl präsent, und es fragt nicht nach Feiertagen." Seit Beginn der Corona-Pandemie werden diese Hörtexte auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.

Binnen 24 Stunden hat sich die Zahl der Neuinfektionen um 95 auf insgesamt 1824 erhöht. Als aktuell erkrankt gelten 553 Menschen, 90 mehr als am Mittwoch. Davon werden 58 stationär behandelt (plus zehn), wiederum sieben davon liegen auf einer Intensivstation. Als inzwischen genesen gelten 1214 Personen, vier mehr als am Vortag. Ein weiterer Patient ist mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt gab es damit im Landkreis Gotha seit Beginn der Pandemie 57 Todesfälle.

Die Reproduktionszahl, auch R-Wert genannt, liege im Landkreis Gotha derzeit bei 1,2. Das bedeutet, dass zehn Infizierte rechnerisch zwölf weitere Menschen mit Covid-19 anstecken. "Der R-Wert muss deutlich unter 1 sinken", macht der Landrat aufmerksam. Deshalb solle sich jeder fragen, welche Kontakte über Weihnachten und zu Silvester wirklich sein müssten. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Erst wenn er für längere Zeit unter 1 liegt, flaut die Kurve ab.

Zwar sei damit zu rechnen, dass in der Statistik bis zum Jahreswechsel etwas weniger Infizierte als bisher auftauchen. "Das dürfte aber vor allem daran liegen, dass über die Feiertage weniger getestet wird und dass nicht alle Labore arbeiten und Befunde ausstellen", sagt der Landrat.

Das Gesundheitsamt des Landkreises sei jedoch gut aufgestellt und arbeite auch über die Feiertage. "In seiner Datenbank sind seit Beginn der Pandemie fast 15.000 Menschen, also mehr als zehn Prozent der Bevölkerung unseres Landkreises, erfasst, die an Covid-19 erkrankt sind, bei denen eine Infektion befürchtet wurde oder die als Kontaktpersonen in Quarantäne mussten", so Eckert.