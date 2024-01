Greiz/Plauen. Der Vogtland Panoramaweg wurde erneut ausgezeichnet. Was er neben der Göltzschtalbrücke noch zu bieten hat.

Der Vogtland Panorama Weg ist erneut als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert.

Auch neben der Göltzschtalbrücke bietet der Wanderweg viele Sehenswürdigkeiten.

Tourismusverband hält viele Angebote für interessierte Wanderer bereit.

Der Vogtland Panorama Weg gehört neben dem Elsterperlenweg zu den schönsten in der Region. Dies sehen nicht nur viele Einwohner und Touristen genauso, sondern offensichtlich auch der Deutsche Wanderverband, der den Weg nun erneut als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert und ausgezeichnet hat. Die Auszeichnung, die nach strengen Kriterien erfolgt, wird alle drei Jahre vergeben und steht für besonders naturbelassene und landschaftlich sehr schöne Wege, außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten und Ausblicke am Weg.

Die Göltzschtalbrücke ist die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. © Tourismusverband Vogtland | Sebastian Theilg

Von der Göltzschtalbrücke durch das Vogtland

Ausgangs- und Endpunkt der vielleicht schönsten 225 Kilometer im Vogtland ist die Göltzschtalbrücke, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Von dort geht es in zwölf Tagesetappen, zwischen zwölf und 24 Kilometern in der Länge, einmal durch das thüringische, sächsische und sogar tschechische Vogtland, bis man wieder die Göltzschtalbrücke erreicht. Natürlich muss man nicht den ganzen Weg gehen, sondern kann alle Etappen auch einzeln laufen. Angeboten werden auch alternative Routen, die beispielsweise noch zu anderen Sehenswürdigkeiten führen.

Fakten zum Vogtland Panorama Weg Strecke: 225 km Etappen: zwölf, unter anderem über Greiz, Plauen, Bad Brambach, Morgenröthe-Rautenkranz und Mylau Dauer: 66:55 Stunden Aufstieg: 4892 Höhenmeter Abstieg: 4890 Höhenmeter Höchster Punkt: 915 Höhenmeter Tiefster Punkt: 260 Höhenmeter Diese Sehenswürdigkeiten entlang des Vogtland Panoramaweg empfiehlt der Tourismusverband Vogtland besonders: Die Erlebniswelt Musikinstrumentenbau Vogtland in Markneukirchen: „Erleben Sie das traditionsreiche Handwerk weltbekannter Musikinstrumentenbauer“ Die Göltzschtalbrücke: die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. 26 Millionen Ziegel wurden hier in nur fünf Jahren verbaut. Vogtland Arena Klingenthal: die modernste Skisprungschanze Europas

Die Strecke ist reich an Sehenswürdigkeiten, seien es beispielsweise Oberes und Unteres Schloss oder Sommerpalais in Greiz, die größte und zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt (Göltzschtal- und Elstertalbrücke), die Drachenhöhle Syrau, die Vogtland-Arena Klingenthal, der Hochofen der ehemaligen Glockengießerei in Morgenröthe, das vogtländische Freilichtmuseum in Landwüst, der Aussichtsturm Kapellenberg unweit der Quelle der Weißen Elster, die königlichen Anlagen in Bad Elster oder das Schloss Voigtsberg, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Neben dem Vogtland Panorama Weg wurde als zweiter Weg im Vogtland auch der Höhensteig Klingenthal erneut zertifiziert.

„Ein besonderer Dank geht an die beteiligten Kommunen, die ehrenamtlichen Wegewarte und an die beiden Landratsämter Vogtlandkreis und Greiz für die jahrelange Unterstützung und Wegebetreuung“, so der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Andreas Kraus. „Diese Qualitätswege sind für den Aktivtourismus im Vogtland ein wichtiges Aushängeschild und sehr bedeutend für die Profilierung als Wanderregion.“ Der Tourismusverband Vogtland ist für die überregionale Vermarktung der Qualitätswege verantwortlich. Die Pflege der Infrastruktur obliegt den Landkreisen und Kommunen.

Das Logo des Panoramawegs, das die Strecke entlang der Wanderwege markiert. © Tourismusverband Vogtland | Tourismusverband Vogtland

Über den Tourismusverband Vogtland können auch Pakete, beispielsweise mit Gepäcktransfer, gebucht werden – in der Regel zwischen Mai und Oktober. Angeboten werden Wanderungen auf dem Panoramaweg in zwei, fünf oder allen zwölf Etappen. Auch um die Übernachtungen kümmert sich der Tourismusverband.