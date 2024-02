Greiz. Während Polizisten in Greiz einen Streit zwischen Betrunkenen schlichteten, schlug eine Diebin zu.

Eine 38-Jährige soll während eines Polizeieinsatzes in Greiz eine Uniformjacke aus dem Streifenwagen der Beamten gestohlen haben. Die Polizisten waren wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Betrunkenen in der Nacht zu Samstag gegen 22.15 Uhr an einem Supermarkt im Einsatz, wie die Beamten in Gera am Sonntag mitteilten.

Während die Einsatzkräfte den Streit schlichteten, soll die Frau in das Polizeiauto gegriffen und sich die Uniformjacke genommen haben, hieß es. Mit der Beute soll die 38-Jährige den Angaben zufolge davongerannt sein. Später trafen die Polizisten die vorbestrafte Diebin an ihrer Adresse und nahmen ihr die Jacke ab. Gegen die Frau wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

