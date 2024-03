Landkreis Greiz. Zwischen Wanderfreuden, einem Sinn-Vortrag und einem speziellen Drogenversteck: Diese lokalen Informationen sollte man kennen, um auf dem neuesten Stand zu sein.

19-Jähriger mit speziellem Drogen-Versteck: Gras im Slip

Ein sehr spezielles Drogenversteck hat ein 19-Jähriger in Greiz genutzt. Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr ist der 19-jährige Mann am Kaufland-Markt in der Greizer August-Bebel-Straße von der Polizei kontrolliert worden. Auf die Frage nach verbotenen Gegenständen, zog der junge Mann eine Aluminiumkugel aus seiner Unterhose, in der sich eine Konsumeinheit Marihuana befand. Das Betäubungsmittel wurde von den Ordnungshütern beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Vortrag in Greiz am Donnerstag: „Loslassen – der Weg zur Gelassenheit“

In unserer hektischen Zeit wünscht sich manch einer, gelassener zu sein. „Gelassen ist, wer gelassen hat“, sagte schon im frühen Mittelalter der Theologe und Philosoph Meister Eckhart. Doch Loslassen, das klingt sehr nach Verlust und Abschiednehmen. Wer trennt sich schon gerne von liebgewordenen Menschen, Gewohnheiten oder Besitz? Gemeinsam will man zu diesem Thema am 7. März in der Greizer Vogtlandhalle bei einem Vortrag und in anschließenden Gesprächen in Austausch treten. In welchen Bereichen unseres Lebens ist Loslassen nötig? Wie kann man Verlusterfahrungen positiv nutzen? Gleichzeitig geht man auf die Suche nach dem, was wir festhalten müssen, um den Halt nicht zu verlieren. Margitta Rosenbaum, geboren 1957, ist gelernte Damenmaßschneiderin. Von 2002 bis 2018 war sie als Reisereferentin für die Arbeitsgemeinschaft biblischer Frauenarbeit (AFB) tätig. Die Autorin. Journalistin und Referentin hat zwei erwachsene Töchter, fünf Enkel und lebt mit ihrem Ehemann im vogtländischen Grünbach. Um 19.30 Uhr erwartet man die Referentin zu einer kostenfreien Gesprächsveranstaltung im Konferenzraum der Vogtlandhalle. Alle Interessenten sind zum Austausch eingeladen.

Vermisste Seniorin konnte nur noch tot aufgefunden werden

Seit Freitag haben ein Großaufgebot der Polizei und viele Freiwillige in Langenwetzendorf nach einer Seniorin gesucht, die im Betreuten Wohnen der Gemeinde lebte. Am Sonntag dann die traurige Gewissheit: Die alte Dame ist nicht mehr am Leben. Sie wurde tot aufgefunden. Am Freitag hatte die Polizei mit Suchhunden und die Feuerwehr mit zwei Booten den Bereich des Parkteiches abgesucht, wurden jedoch nicht fündig. Auch eine Suchdrohne kam zum Einsatz.

Weitere Nachrichten aus der Region

Greizer Wanderfreunde auf Tour zum „Vogtländischen Meer“

Die Wanderfreunde der Greizer Wandergruppen treffen sich am 6. März, um 8.30 Uhr, auf dem Penny-Parkplatz zur gemeinsamen Fahrt nach Neudörfel, zum Parkplatz an der Gaststätte „Zur Post“. von dort aus führte um 9 Uhr eine Wanderung auf dem Vogtland-Panorama-Weg nach Jocketa, ins Triebtal, zur Wasseramselbank, der Staumauer der größten vogtländischen Talsperre Pöhl bis zum „Talsperrenblick“, wo eine Mittagseinkehr geplant ist. Der Rückweg erfolgt über den Radweg zurück nach Neudörfel. Insgesamt führt die Wanderung über zwölf Kilometer.

Audifahrer auf der Bundesstraße war auch selbst „vollgetankt“

Auf der B92 zwischen Hohenölsen und Weida wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, um 2 Uhr, ein Audi A4 von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 46 Jahre alte Fahrer mit einem Wert von 1,58 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Mann in Greiz mit Crystal Meth erwischt

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 22.30 Uhr wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz ein 39-jähriger Mann von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er in seiner Hosentasche die chemische Droge Crystal Meth mit sich führte. Das illegale Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet, teilen die Ordnungshüter mit.