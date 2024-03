Auma/Kleinreinsdorf/Plothen. Ein spannendes Probenwochenende haben junge Musiker in Plothen erlebt. Was die jungen Musikusse aus sechs Schalmeien-Orchestern übten.

„Nach fünf Jahren Pause hat es endlich wieder geklappt: Die Schalmeienmusiker vom Schalmeienmusikzug SMZ Auma, von der Schalmeienkapellen Oppurg, Rüdersdorf und Löbichau, den Kleinreinsdorfer Schalmeien und vom Schalmeienorchester Artern trafen sich wieder einmal zum traditionellen Nachwuchstrainingslager“, berichtet Laura Starke von den Schalmeienmusikern aus Auma.

Gemeinsam werden von den sechs thüringischen Schalmeienzügen alte und neue Lieder geprobt

In diesem Jahr nun habe es der 1. SMZ Auma geschafft, alle wieder einmal zusammenzutrommeln, um in der wunderschönen Anlage der Jugendherberge Plothen, drei fantastische Tage ganz im Zeichen der Schalmeien-Leidenschaft zu verbringen. Fast 100 Musiker aus verschiedenen Altersklassen und mit unterschiedlichen Spielerfahrungen haben sich die Zeit dafür genommen. Auf dem Programm stand nicht nur das Auflebenlassen all der Titel, die schon in den vergangenen Jahren gemeinsam einstudiert wurden. „Wir hatten der Tradition folgend natürlich auch neue Lieder im Gepäck. Wir haben fantastische Proben erlebt, viele Stunden, in denen wir hinzulernen und Spaß haben durften, erzählten, lachten, tanzten, herumblödelten und in gemeinsamen Erinnerungen schwelgten“, berichtet Laura Starke. Man hoffe sehr, dass man zur ursprünglichen Gewohnheit zurückfinden könne, sich jährlich in dieser grandiosen Dimension wiedersehen und gemeinsam üben zu können.

Es gab auch mediale Unterstützung: Ein lokaler Videoproduzent von Saale-Orla-TV hat die Proben am Samstag besucht und einen Videobeitrag erstellt, der ab sofort bei Youtube (Link zum Video) abrufbar ist. „Auf unserer Webseite und bei Instagram haben wir diesen auch veröffentlicht. Seht und hört Euch an, was wir mit unseren wenigen Tönen aus unseren Instrumenten kitzeln können“, wirbt Laura Starke für das Hobby Schalmeienmusik.