Hohenleuben. Hohenleubener Frauen und Kinder zaubern nach 2018 erstmals wieder ein Osterareal mit mannsgroßer Osterkrone mitten in der Stadt

Welch ein Gewusel am Mittwochvormittag mitten in der Stadt Hohenleuben. Große und kleine Hohenleubener verzauberten das Areal am Brunnen auf dem Marktplatz ein österliches Ambiente. Während die Jüngsten aus dem Kindergarten des DRK „Leubazwerge“ unzählige bunte Ostereier im Boden drapierten, machten sich die Erwachsenen daran, die Osterkrone zu schmücken. Das Gestell stammt aus den Jahren weit vor der Pandemie. Damals hatten sich Frauen aus dem Ort zusammengefunden und hauchten dem Brunnen ein neues Bild ein. Eine Krone aus kräftigen Metallstäben wurde damals angefertigt, die Frauen banden grüne Sträucher um das Gestell und schmückten es mit vielen bunten Ostereiern, die sie zuvor bemalt hatten. Doch, wie es oftmals ist, die Damen sahen sich eines Tages nicht mehr in der Lage, diese Arbeit auszuführen. 2018 wurde zum letzten Mal die Osterkrone in Hohenleuben initiiert.

Nach fünf Jahren können sich in diesem Jahr große und kleine Hohenleubener und ihre Gäste über ein bunt geschmücktes Areal, endlich auch wieder mit der Osterkrone freuen. Jacqueline Schellenberg-Gruner, FDP/ Bürger für Hohenleuben Stadträtin und Vorsitzende des Sozialausschusses der Stadt, hat in diesem Jahr die Initiative ergriffen. Sie hat sich zum Ziel gestellt, die Tradition neu zu beleben und vielleicht daraus einen stetigen Hobbytreff entstehen zu lassen. Sie startete ein Aufruf und versuchte, mit den Initiatoren von damals ins Gespräch zu kommen. Das klappte gut. Die Hohenleubener Initiatoren aus den Jahren vor 2018, Gerda Zwerschke und Thea Schleser hatten für die Neuen viele Tipps parat und es waren noch eine große Menge der bunten Ostereier vorhanden, die auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz kamen.

Nicht nur die Osterkrone schmückt Hohenleubens Mitte, sondern das gesamte Areal ist von den Frauen und Kindern österlich geschmückt worden. © Heidi Henze | Heidi Henze

Dem Aufruf folgten acht Frauen der Stadt. Zum ersten Treff wurde das Ziel abgesteckt und sie nahmen alle ausgeblasene Eier zum Bemalen mit nach Hause. Schließlich hatte Hohenleubens Bäckerei Thomas Grünert 500 ausgeblasene Eier bereitgestellt und die Familie Safar aus Hohenleuben sponserte das Grün für die Osterkrone. Mitglieder des Hohenleubener Vereins Liks unter Obhut der Vorsitzenden und ehrenamtlichen Bürgermeisterin Stefanie Soch kümmerten sich um das Ambiente, während Jacqueline Schellenberg-Gruner, Stefanie Ernst, Sophia Schuster und Annett Czech die Osterkrone mit rund 2000 bunten Ostereier schmückten.