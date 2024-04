Weida. „Wir für Weida“ wählt neuen Vorstand. Verein stärkt Gemeinschaftsgefühl in der Stadt. Diese Ziele haben sich die Macher auf die Fahnen geschrieben.

Der Verein „Wir für Weida“ will Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. Dem Verein liegt die Akzeptanz, Toleranz und die Gleichberechtigung von allen am Herzen. Im März hat der Verein zu seiner Hauptmitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt..

Die vorgezogenen Wahlen waren nötig, da sich der Vereinschef und Gründer des Vereins, Christoph Schwertling, im Oktober 2023 dazu entschieden hatte, vom Posten des Vereinsvorsitzenden zurückzutreten. Christoph Schwertling ist dennoch von den Mitgliedern wieder in den Vorstand gewählt worden. In der nächsten Legislaturperiode wird er für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig sein. Neue Vereinschefin ist Jana Sänger, die davor schon die Rolle als Stellvertreterin innehatte. Neuer Stellvertreter ist Thomas Sänger.

Neu im Vorstand sind auch die Thüringerin des Monats Juli 2023, Franziska Markert. Sie wird als Kassenwärterin die Finanzen im Blick behalten. Katja Fröhlich wird alle Geschehnisse im Verein dokumentieren. Rocky Schwarz und Dirk Maßmann sind als Beisitzer gewählt worden.

Der Verein „Wir für Weida“ hat tausende Eier und Hasen in Weida und den Ortsteilen dekorativ verteilt. © Wir für Weida | Christoph Schwertling

Nach der Gründung im Coronajahr 2020 blickt der Verein auf stabile wirtschaftliche Verhältnisse und kann die Gründungsphase als abgeschlossen betrachten. Der Verein hat sich in der Stadt Weida mit seinen eigenen Angeboten etabliert. Winterzauber, Liederabend oder die Gestaltung des Weltkindertages in der Stadt sind zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens geworden. Zudem unterstützt der Verein viele Veranstaltungen der Stadt Weida wie etwa den Ostermarkt, Kuchenmarkt oder Weihnachtsmarkt sowie andere größere Veranstaltungen ortsansässiger Vereine. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Weida gerade in Bezug auf den Weltkindertag hat einwandfrei funktioniert. Dafür bedankt sich der Verein bei der Stadt.

„Winterzauber“ auf den Weidaer Kurt-Häßner-Platz an der Peterskirche im Dezember 2023. Während der Schneefall für tatsächlichen Winterzauber sorgte, spielten im Zelt die Musiker Martin Goldhardt (Foto) und Ralf Dietsch. © Marcel Hilbert | Marcel Hilbert

Regelmäßig setzt sich der Verein für die Verschönerung der Stadt Weida ein und ruft zu Säuberungsaktionen in der Stadt auf. „Wir setzen auf ein Miteinander und dass sich Menschen in das gesellschaftliche Leben freiwillig einbringen“, sagt Christoph Schwertling. Dem Verein geht es darum, bürgerschaftliches Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke zu fördern. Ebenso gefördert werden soll Heimatpflege und Heimatliebe.

„Wir wollen, dass öffentliche Plätze sauber und gepflegt sind und Spielplätze nutzbar sind“, sagt Schwertling. Das geschehe, indem der Verein für Projekte oder interessenorientierte Veranstaltungen um Mithilfe bittet. „Uns ist das Meinungsbild der Weidaer wichtig. Wir wollen einen Raum schaffen, um sich mit Themen der Stadt zu beschäftigen, sich an Diskussionen zu beteiligen, sich Meinungen zu bilden sowie an der Umsetzung mitzuwirken.“ Darüber hinaus ermutige der Verein zur aktiven Mitsprache in Gremien im Lebensumfeld der Bürger. Damit der Verein seine Ziele weitreichend umsetzen kann, sind die Bürger Weidas zum Mitmachen und Unterstützen des Vereins aufgerufen.

Weitere Informationen unter: www.wirfuerweida.de

