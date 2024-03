Weida. Die Osterburg in Weida und einzelne Plätze der Stadt werden dank „Wir für Weida“ zum Hingucker. An diesen Orten der Stadt können Kinder am Sonntag Eier und Süßes suchen.

In Weida sind viele Osterhasen am Werk gewesen und haben tausende Eier am Fuße der Osterburg und im Stadtgebiet verteilt, Ostersterne gebastelt und noch so einiges mehr. Die fleißigen Osterhasen kommen aus den Reihen des Vereins „Wir für Weida“.

Gerda Schwertling und ihre Helfer haben in den letzten Wochen viele Ostersterne und anderen österlichen Schmuck für den „Kurt-Häßner-Platz“ hergestellt. Die Platzwahl der Verschönerung war für den Verein schnell entschieden, da der Kurt-Häßner-Platz nicht nur das Veranstaltungsgelände für den Winterzauber und Liederabend ist.

Kurt-Häßner-Platz in Weida, vom Verein „Wir für Weida“ österlich geschmückt. © Wir für Weida | Christoph Schwertling

Verein in Weida will sich zukünftig immer um Pflege des Kurt-Häßner-Platzes kümmern

Der Verein möchte die Erinnerung an Kurt Häßner so gut wie möglich aufrechterhalten. Kurt Häßner hat zu Lebzeiten viel für die Stadt Weida getan und das Stadtarchiv ehrenamtlich aufgearbeitet. Zudem war er Ehrenbürger der Stadt. Der akribische Heimatforscher und Autor mehrerer heimatgeschichtlicher Veröffentlichungen sei ein wandelndes Weida-Lexikon gewesen. Er starb im März 2020 im Alter von 82 Jahren. „Wir als Verein wollen uns auch in Zukunft um den Kurt-Häßner-Platz kümmern, damit der Platz nicht nur zu Ostern schick ist“, teilt Vereinsmitglied Schwertling mit.

Im Semmelweißpark hat „Wir für Weida“ dieses Jahr 1300 Plastik-Ostereier am Fuße der Osterburg an die Parkhecke gehängt. „Das ist ein echter Blickfang für die Besucher des Ostermarktes, Spaziergänger und Besucher des Osterpfades“, findet Vereinsmitglied Christoph Schwertling.

Wir für Weida hat Ostersterne gebastelt und in der Stadt und den Ortsteilen verteilt. © Wir für Weida | Christoph Schwertling

Eier über Eier zur Osterfeier in Weida

Am Karsamstag und Ostersonntag findet der Ostermarkt im Rahmen des Osterpfades auf der Osterburg statt, woran sich der Verein an allen beiden Tagen mit einem Versorgungsstand beteiligt. Am vormittäglichen Ostersonntag können in allen Ortsteilen der Stadt Weida, zusätzlich auch Teichwitz sowie an drei Suchstellen in der Stadt Weida, am Ententeich, im Semmelweispark und am Platz der Freiheit, Süßigkeiten sowie Ostereier gefunden werden. „Wir möchten Familien dazu einladen, einen Osterspaziergang zu den Suchstellen zu unternehmen“, sagt Schwertling.

Osterdekoration am Kurt.Häßner-Platz in Weida.. © Wir für Weida | Christoph Schwertling

Zugleich appelliert der Verein an die Vernunft jedes Einzelnen, nur ein Ei oder eine Süßigkeit pro Kind mitzunehmen. „Wir möchten uns an dieser Stelle für die großartige Unterstützung durch Eierspenden bedanken, insbesondere bei der Gulf Tankstelle Weida und Nadin Francke, die 600 Ostereier gespendet hat. Der ETL Group Weida möchten wir ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, weil sie uns für die Ausgestaltung des Weltkindertags in diesem Jahr wieder großartig unterstützen.“ Das sei nicht selbstverständlich, findet Christoph Schwertling.

Am Ostermontag geht der Verein „Wir für Weida“ sozusagen in die Mini – Verlängerung des Ostermarktes und betreibt neben seinen Versorgungsstand auch Stationen mit Kinderspielen und Ostereier aufwerfen mit dem Osterhasen. Der Osterhase wird auch vor Ort sein., verspricht der Verein.

