Nach Marihuana-Razzia in Greiz: Alle sieben Verdächtigen in Haft

Nach der großangelegten Razzia in Greiz wurde nach Mitteilung der Polizei gegen alle sieben Männer ein Haftbefehl erlassen. Sie wurden jeweils in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Den ganzen Tag über hatten Polizeikräfte am Donnerstag, 4. April, die ehemalige Papierfabrik an der Göltzsch in Greiz durchsucht und dabei sieben Verdächtige vorläufig in Haft genommen. In dem Gebäude, bei dem es sich nichtum das Gelände des Vereins Alte Papierfabrik handelt, wurde eine große Marihuana-Aufzuchtanlage gefunden. Sechs LKW-Ladungen an Beweismitteln wurden sichergestellt.

Heftiger Streit in Greiz sorgt für Polizeieinsatz

Mehrere Streifenwagen rückten laut Polizeimitteilung in der Samstagnacht, 7. April, in die Wettengelstraße in Greiz aus, nachdem dort zunächst zwei Männer in lautstarken, verbalen Streit geraten waren. Auch als sich Zeugen in den Streit einmischten, um diesen zu schlichten, beruhigten sich die beiden Männer (25 und 31 Jahre alt) nicht. Vielmehr wurde laut Polizei eine Bedrohung geäußert. Als hinzugerufene Polizisten vor Ort eintrafen, leistete der 31-Jährige Widerstand und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach. Seitens der Greizer Polizei wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Auto brennt in Weida komplett aus

Am Montagmorgen, 8. April, kurz vor 3.30 Uhr bemerkte laut Polizei ein Zeuge, dass in Weida in der Straße Vorwerk-Deschwitz-Gemäuer ein Auto brannte und informierte die Rettungsleitstelle. Unverzüglich rückten daraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum Brandort aus. Beim Eintreffen stand der Pkw bereits vollständig in Flammen, sodass die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit ihren Löschmaßnahmen begannen. Dennoch wurde der Land Rover durch die Flammen zerstört. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugbewegungen geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer: 0365/82 34 14 65 melden (Bezugsnummer: 0088659/2024).