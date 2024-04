Greiz. Ein Autofahrer ging in der Nacht zu Mittwoch der Polizei in Greiz bei einer Kontrolle ins Netz. Gleich drei Verstöße werden ihm angelastet.

In der Nacht zu Mittwoch gegen 01.20 Uhr fiel Beamten der Polizei ein Auto mit Anhänger in der Siebenhitze in Greiz auf. Die anschließende Kontrolle hatte ungeahnte Folgen für den Fahrer.

Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten bei der Überprüfung des Kennzeichens fest, dass dieses zu einem Motorrad gehörte. Der 36-jährige Fahrer war darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm in der Vergangenheit gerichtlich versagt.

Der Mann wurde einem Drogentest unterzogen, welcher positiv auf Amphetamin und Methamphetamin reagierte. Entsprechend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und dem Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.