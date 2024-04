Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Nachrichten und Veranstaltungsankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region.

Im Krankenhaus in Greiz freut man sich über eine neue Röntgenanlage und in Frießnitz kann man die bunte Vogelwelt kennenlernen: die Meldungen des Tages aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Neue Röntgenanlage im Greizer Krankenhaus

Das Team der endoskopischen Abteilung des Greizer Krankenhauses freut sich laut einer Mitteilung aus dem Greizer Krankenhaus über eine neue Röntgenanlage, welche zum Teil mit deutlich weniger Strahlungsbelastung und einer besseren Bildqualität einhergehen soll, wie die Einrichtung schreibt. Mit der neuen Röntgenanlage können Stents gelegt, Steine entfernt oder andere therapeutische Maßnahmen ergriffen werden. An ihr fänden unter anderem die Endoskopisch-Retrograde-Cholangio-Pankreatikographie (kurz: ERCP) statt. Dabei werde beispielsweise bei einer Cholangitis – also einer Entzündung der Gallenwege aufgrund einer Abflussbehinderung, wie Gallensteine oder Tumore – ein Draht unter Röntgendarstellung und endoskopischer Sicht in den Gallengang eingeführt, welcher als Leitschiene fungiere.

Swing und Rock mit „Viertel nach 7“ und den Gette Sisters in Greiz

Am Freitag, dem 26. April, soll sich das 10arium in der Greizer Naumannstraße in einen coolen Swing- und Jazzkeller verwandeln. Dann rocken ab 19.30 Uhr zwei regionale Größen die Bühne. „Viertel nach 7“ ist eine Jazz- und Blues-Gruppe, die sich vor über 18 Jahren gründete. Ihr regulärer Probentermin wurde Montagabend um 19.15 Uhr, was dann schnell der Band-Name wurde. Die Gette Sisters kamen 2009 dazu und liehen der Gruppe ihr Stimmtalent: Seitdem entwickelten sie sich mehr in Richtung Swing. Ihr gut gelauntes Programm deckt zwar auch modernere Songs von Amy Winehouse, Caro Emerald oder Michael Bublé ab. Doch ihr eigentliches Faible ist amerikanische Clubmusik: Duke Ellington, Louis Armstrong oder die Andrews-Sisters.

Tickets ab 8.50 Euro gibt es in der Tourist-Information Greiz (Telefonnummer: 03661/68 98 15), jeweils montags von 17 bis 20 Uhr in der Entspannbar in der Naumannstraße, sowie jederzeit online im Ticket-Toaster.

Weitere Nachrichten aus der Region

Das sagenhafte Greiz bei Vollmond erleben

Eine magische und sagenhafte Vollmondführung durch Greiz verspricht die Tourist-Information für Mittwoch, 24. April. Ab 19.30 Uhr will man den Gästen Sagenhaftes, Interessantes, Geheimnisvolles und Schauriges erzählen, vom Huckauf über Kobolde bis zum Otterkönig. Getroffen wird sich an der Blumenuhr am Parkeingang. Karten gibt es nur im Vorverkauf bis 16 Uhr am Veranstaltungstag in der Tourist-Information im Unteren Schloss.

Seniorenbeirat Zeulenroda-Triebes stellt Bürgermeisterkandidaten vor

Am 23. April gibt der Seniorenbeirat der Stadt Zeulenroda-Triebes den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl der Stadt Zeulenroda-Triebes die Möglichkeit, sich den Senioren der Stadt vorzustellen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Jugendclub Römer. Auch Fragen können gestellt werden.

Wahlausschuss tagt für Landrats- und Kreistagswahl in Greiz

Die beiden Wahlausschüsse, die über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl zum Landrat und Kreistag entscheiden wollen, tagen am Dienstag, 23. April, im Landratsamt Greiz (Sitzungszimmer 112). Um 17 Uhr beginnt der Ausschuss für die Landratswahl, um 18 Uhr der für die Kreistagsbewerber. Beide Sitzungen sind öffentlich.

Gemeinderat will in Reudnitz über Finanzen und die Feuerwehr diskutieren

Zur nächsten Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wird am Dienstag, dem 23. April, ab 19 Uhr in die Turnhalle Reudnitz eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen neben einer Einwohnerfragestunde unter anderem der Haushalt für dieses Jahr, die Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung und das Flurbereinigungsverfahren in Waltersdorf.

Freidenker-Verband lädt zu einer Wahlveranstaltung ein

Der Kreis­ver­band Greiz des Deutschen Freidenker-Verbandes lädt zu einer Veranstaltung mit Vertretern des Bündnisses Sahra Wagenknecht ein, die ihre Ziele vorstellen und offene Fragen klären wollen. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 25. April, um 18 Uhr in der Gaststätte Reißberg 04 in Greiz.

Die Vogelwelt der Frießnitzer Seen kennenlernen

Der NABU Gera-Greiz e. V. lädt für Samstag, dem 27. April, ab 9 Uhr zu einer ornithologischen Führung in das Naturschutzgebiet „Frießnitzer See“ ein. Treffpunkt und Start der Wanderung ist der Aussichtsturm am See am Ortsrand von Frießnitz. Mit Spektiv ausgerüstet, übernehmen fachkundige Ornithologen die Führung, bei der Teilnehmer viel Wissenswertes und Interessantes über das Schutzgebiet erfahren, welches ein vielfältiges Mosaik aus Wasserflächen, Verlandungszonen, Röhricht, Mähwiesen und Büffelweiden bildet. Mit etwas Glück werden neben den gemütlichen Wasserbüffeln auch seltene Vogelarten wie die Bekassine zu sehen sein – deshalb nicht das Fernglas vergessen. Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

89 Fahrzeuge beim Blitzermarathon zu schnell

Auch die Landespolizeiinspektion Gera beteiligte sich am Freitag, 19. April, an der bundesweiten Aktion des „Speedmarathons“ oder Blitzermarathon. In ihrem Gebiet richteten laut eigener Mitteilung die Einsatzkräfte insgesamt zwölf Kontrollstellen ein, wobei 1641 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Von den 1641 Fahrzeugen überschritten 89 die zulässige Höchstgeschwindigkeit, sodass die Fahrzeugführer entsprechend verwarnt wurden beziehungsweise in naher Zukunft mit einem Bescheid rechnen müssen.

Gartenzäune in Greiz zerstört

Von Sonntag- auf Montagnacht, 21./22. April zerstörte ein Unbekannter in der Gartenanlage „Kleingärtnersruh“ in Greiz-Schönfeld mehrere Zäune und zwei Gartentore, indem er diese eintrat. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise zum Verursacher nimmt die Greizer Polizei entgegen.

Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes lädt zum Wahlforum ein

Der Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes und Haus & Grund e.V. laden die Bürger der Stadt Zeulenroda-Triebes zur Bürgermeisterkandidatenrunde ein, bei der alle Kandidaten auf das Amt des Bürgermeisters die Gelegenheit haben werden, sich vorzustellen, ihre Pläne und Visionen für unsere Stadt zu präsentieren und ihre Bewerbung allumfassend zu untermauern. Diese Veranstaltung bietet allen Bürgern der Stadt die Chance, die Kandidaten und ihre Überzeugungen persönlich kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich ein umfassendes Bild über Qualifikationen, Ideen und Persönlichkeit zu machen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 25. April, um 18.30 Uhr, im Eventcenter, Straße der DSF 36, in Zeulenroda-Triebes statt.