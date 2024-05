Greiz. Greiz will mit einem besonderen touristischen Mitbringsel punkten, das mit dem Jugendstil in der Stadt eng verknüpft ist.

„Die Welt des Souvenirhandels ist um eine Neuerung reicher“, freut sich die Tourist-Information Greiz über ein einzigartiges Andenken an besondere Orte, Reiseziele und historische Ereignisse, das nun auch wieder für Greiz aufgelegt wurde.

Die Rede ist von den begehrten Null-Euro Souvenirscheinen. „Sie sehen aus wie echte Banknoten, sind mit hochwertigen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet und repräsentieren detaillierte Details zur Kultur und Geschichte des jeweiligen Ortes“, schreibt die Tourist-Information. Die neuartigen Banknoten sind bereits in vielen Gebieten Europas, darunter Paris, Rom, Barcelona oder Berlin erhältlich. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit und ästhetischen Werts seien sie bei Sammlern besonders begehrt.

Null-Euro Souvenirschein mit Greizer Motiv

Das hat sich in Greiz auch schon gezeigt: Bereits der Null-Euro Souvenirschein mit dem Motiv des Oberen Schlosses sei täglich mehrmals über den Verkaufstresen gegangen. Deutschlandweit kamen telefonische Anfragen, um die Sammlerkollektionen zu erweitern.

Ab sofort ist ein neuer Souvenirschein erhältlich. Als Motiv wurden Elemente des einzigartigen Jugendstilensembles in der historischen Altstadt Greiz gewählt. Das Design fange die Eleganz und den Charme dieser einzigartigen Kunstepoche perfekt ein. Greiz ist seit dem Jahr 2000, also seit Beginn, eines der wenigen deutschen Mitglieder in der internationalen Interessengemeinschaft „Art Nouveau European Route“. Somit befindet sich unsere Stadt neben Städten wie Brüssel, Wien oder Alesund in weltweit angesehener Gesellschaft. Grund für die Aufnahme waren unter anderem die baulichen Besonderheiten der Durchgangshäuser in Markt- oder Thomasstraße.

Sammler und Besucher haben nun die Möglichkeit ein Stück Greizer Geschichte in Form einer exquisiten Banknote mit nach Hause zu nehmen.

Erwerben kann man sie in der Tourist-Information Greiz, Burgplatz 12 im Unteren Schloss, Telefonnummer: 03661/70 32 93.