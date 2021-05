449 aktive Corona-Erkrankungen sind in Jena aktuell registriert.

7-Tage-Inzidenz in Jena wiederholt unter 100

Jena. Wert liegt jetzt bei 84,4. Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen

Der Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena hat dem Robert-Koch-Institut am Freitag, 14. Mai, bis 24 Uhr neun neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. 13 Personen wurden als genesen eingestuft. Zwei weitere Todesfälle in Folge einer Coronaerkrankung sind zu beklagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun den zweiten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100.

Jenaer Statistik vom 14. Mai bis 24 Uhr.

Anzahl aktiver Fälle: 449

•davon in den letzten 24 Stunden: 9

•stationäre Fälle: 12

•davon schwere Verläufe: 8

•Infizierungen der letzten sieben Tage: 94 (Vortag: 102)

•Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 84,4 (gestern: 91,6; vorgestern: 97,9

•Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.243

•Verstorbene insgesamt: 72•Genesene insgesamt: 3.725

•davon in den letzten 24 Stunden: 13

•Personen in Quarantäne: 1.298 (Stand 12.05.2021)