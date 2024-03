Jena. Auf dem Markt in Jena gab es mehr als frische Waren – zumindest bei beliebten Sonderveranstaltungen.

• Unsere Serie nimmt den Handel zu DDR-Zeiten in Jena in den Blick.

• Neben dem Wochenmarkt gab es in Jena mehrere Sonderveranstaltungen.

• Am Markt gab es einst eine Verkaufsstelle für Schlachtspezialitäten.

Zu DDR-Zeiten waren Märkte ein beliebtes Einkaufsziel, gab es doch, zumindest manchmal, mehr als nur Obst und Gemüse dort zu kaufen. Das zeigt unser historischer Rückblick.

Der Wochenmarkt war hauptsächlicher Anlaufpunkt, um sich mit frischer Ernteware zu versorgen. Markthändler boten Blumen und einheimisches Obst und Gemüse an. Der Marktplatz bot damals noch eine luftige Kulisse. Dort, wo sich heute neben dem Rathaus die Marktpassage befindet, lud damals ein Freiluftimbiss ein. Die Baulücke neben dem Stadtmuseum Göhre nahm eine Verkaufsstelle für Thüringer Schlachtspezialitäten in Kioskform ein.

Großer Sonderverkauf beim Brauermarkt in Jena

Zu Sonderterminen gab es andere Artikel an Marktständen zu kaufen. Ältere Jenenser erinnern sich gern daran, Kochtöpfe erstanden zu haben. Auch Textilien waren sehr willkommen, wie sich am dichten Gedränge um die Stände ausmachen ließ. Den alljährlichen Brauermarkt begleitete ein Sonderverkauf auf dem Platz der Kosmonauten, was das Fest zum Magnet für die ganze Region machte. Stars der Veranstaltung blieben aber das Schellenbier und Alt-Jena.

Wochenmarkt am Sonnabend: Im Jahr 1985 herrschte noch Durchblick auf dem Markt in Richtung Uniturm nebst Sockel und Johannistor. © Unbekannt | Archiv unserer Zeitung

