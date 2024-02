Jena. Christina Prothmann und Wolfgang Volkmer als Jenaer Direktkandidaten treten auf der Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen Thüringen auf Platz 4 und 6 an

Auf der Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Thüringen, die vom 2. bis 4. Februar in Jena stattfindet, wurde am Samstag von den Delegierten die Landesliste für die Landtagswahlen am 1. September gewählt. Christina Prothmann, Jenaer Direktkandidatin für den Wahlkreis Jena I, wurde dabei auf Platz 4 gewählt. Wolfgang Volkmer, Jenaer Direktkandidat für den Wahlkreis Jena II, wurde auf Platz 6 der Landesliste gewählt, wie von Bündnis90/Die Grünen mitgeteilt wird.

Christina Prothmann: „Die anstehenden Landtagswahlen sind mehr denn je eine Entscheidung darüber, in welchem Thüringen wir in Zukunft leben möchten. Als ehrenamtliche Notfallseelsorgerin bin ich überzeugt davon, dass Politik mehr Seelsorge braucht. Ich stehe für eine Politik, die zuhört, aushält und den Menschen auf Augenhöhe begegnet. Wir haben gute Antworten für die Probleme der Menschen in Thüringen und ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das bei den Wählerinnen und Wählern auch so ankommt.“

Barrieren abbauen, wo immer es geht

Wolfgang Volkmer: „Ich danke den Delegierten für das Vertrauen! In den letzten Wochen sind auch in Thüringen Zehntausende für die Demokratie auf die Straße gegangen. Für ein weltoffenes Thüringen möchte ich mich auch im Landtag einsetzen. Als Geschäftsführer der Kindersprachbrücke weiß ich, welche Potenziale in Bildung und Integration liegen. Wir sollten Barrieren abbauen, wo immer es geht. Dafür brauchen wir Mut – und starke Partner aus der Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Diese Perspektiven will ich einbringen, praktische Politik werden lassen und anpacken für starke grüne Politik!“

Kreissprecherin Henriette Jarke und Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf gratulierten stellvertretend für den bündnisgrünen Kreisverband und die bündnisgrüne Stadtratsfraktion. Die starke Landesliste wird von der Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling an Platz 1 und dem Thüringer Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz Bernhard Stengele an Platz 2 angeführt. Die Landtagsabgeordnete Laura Wahl, die in Jena mit einem Abgeordnetenbüro vertreten ist, wurde von den Delegierten auf Platz 3 gewählt.

