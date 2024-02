Jena. Ein Bündnis aus mehreren Jugendorganisationen will am 14. Februar vor der Lisa in Lobeda-West demonstrieren.

red

In Jena formiert sich Protest gegen eine Veranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) im Stadtteilzentrum Lisa: Ein Bündnis aus Linksjugend, Grüner Jugend und Jusos ruft für den kommenden Mittwoch ab 18 Uhr zu einer Demonstration unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! – Faschisten raus aus Jena“ auf.

Der Hintergrund: Die AfD Jena lädt zum Bürgerstammtisch ins Stadtteilzentrum in Lobeda-West ein. Zum Thema „Erosion des Rechtsstaates! Wie ist die Situation in Thüringen?“ spricht der Landtagsabgeordnete Ringo Mühlmann. Das Ziel solcher Veranstaltungen sei klar: Das Vertrauen in Rechtsstaat und Demokratie zu beschädigen. Die AfD bewirbt ihre Veranstaltung vor allem mit Flyern.

Auch wenn am vergangenen Samstag die Stadtspitze fast geschlossen gegen die Politik der AfD demonstrierte, vermietet die Verwaltung ihre Räume an die Partei.

