Jena. Wegen Bauarbeiten müssen Fahrgäste auf die meisten Züge der Linie RB 25 verzichten.

Fahrgäste auf der Saalbahn müssen zwischen Jena-Göschwitz und Saalfeld mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund von Bauarbeiten des Schienennetzbetreibers DB InfraGO AG kommt es von Sonntag, 17. März, bis einschließlich Sonntag, 24.. März, zu einem eingeschränkten Zugverkehr.

Wie das Verkehrsunternehmen Abellio informiert, fallen zwischen 7.30 und 20.30 Uhr die Züge der Linie RB 25 aus. „Als Ersatz für die ausfallenden Fahrten halten die Züge der Regionalexpress-Linie RE 15 Leipzig – Saalfeld während der Bauzeit zusätzlich an allen Unterwegshalten zwischen Jena und Saalfeld, also auch in Rothenstein, Orlamünde, Zeutsch und Uhlstädt. Außerdem verkehren zusätzliche Züge der Linie RE 15 zwischen Jena Saalbahnhof und Saalfeld mit Halt an allen Haltepunkten“, heißt es.

Weitere Ausfälle betreffen IC

Am Sonntag, 17. März, sowie am Wochenende vom 22. bis 24. März, sollen einzelne Fahrten der RB 25 in den Abendstunden zwischen Jena-Göschwitz und Saalfeld durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt werden.

Noch bis 22. März fallen überdies Zugpaare des neuen IC zwischen Nürnberg und Leipzig aus. Als Grund für den aktuellen Zugausfall gibt die Deutsche Bahn Bauarbeiten zwischen Bamberg und Nürnberg an.

Weitere Informationen auf https://www.abellio.de/verkehr-aktuell oder unter der kostenfreien Abellio-Hotline 0800 223 55 46.