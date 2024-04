Jena. Einsatzkräfte suchen am Dienstagnachmittag nach einer vermissten Person in Jena. Das ist bislang bekannt.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Winzerla sind am Dienstagnachmittag an die Saale in Jena alarmiert worden, um nach einer vermissten Person zu suchen. Auch die Polizei ist mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Wie Stefanie Braune, Sprecherin der Stadt Jena, mitteilt, war die Alarmierung um 14.50 Uhr eingegangen. Demnach werde eine Person im Bereich der Landfeste vermisst. Weitere Details seien bislang nicht bekannt.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Funke Medien Thüringen | Thorsten Büker

Suche mit Schlauchboot auf der Saale

Gegen 15.45 Uhr wurde das Einsatzgeschehen schließlich an den Saale-Abschnitt zwischen der Griesbrücke und der Wiesenbrücke verlagert, später in Richtung Kunitz. Die Feuerwehr ist hier mit einem Schlauchboot auf der Saale unterwegs.

Auslöser der Suche nach der vermissten Person soll nach Informationen dieser Redaktion eine an der Landfeste zurückgelassene Gehhilfe gewesen sein.

Die Stadt bittet darum, dass die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit gestört werden, beispielsweise durch Schaulustige.