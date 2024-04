Jena. Eine Frau hinterließ in Jena eine Spur der Verwüstung. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Eine Spur der Verwüstung verursachte Montagabend eine 27-jährige Frau in Jena. Wie die Polizei mitteilte, war diese zu Fuß in der Schützenhofstraße unterwegs und trat gegen mehrere geparkte Fahrzeuge.

Dabei beschädigte sie die Autos und trat sogar einen Außenspiegel ab. Was sie dazu bewegte, ist unklar. Die Polizei konnte die alkoholisierte Frau in der Dornburger Straße stellen. Laut Polizeiinformationen ist die Frau bereits in Vergangenheit im Stadtgebiet negativ aufgefallen. Aus diesem Grund nahmen sie die Beamten in Gewahrsam und erstellten eine Anzeige.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 2500 Euro geschätzt.

Unbekannte besprühen Auto mit Farbe

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Auto kam es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Jenaer Sachseneckweg. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte ein Fahrzeug mit beiger Farbe besprüht und beschädigten den Kühlergrill. Die Polizei vermutet, dass die unbekannten Personen gegen den Kühlergrill getreten haben.

In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf eine vierstellige Summe.

Autofahrer übersieht Moped

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Moped. Ein 72-Jähriger war mit seinem Auto auf der Erlanger Allee in Richtung Karl-Marx-Allee unterwegs und nutzte dabei den linken Fahrstreifen.

Als er auf die rechte Fahrspur wechselte, übersah der Mann ein Moped und kollidierte mit diesem. Der 39-jährige Mopedfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Das Moped ist laut Polizeiinformationen nicht mehr fahrtauglich.

