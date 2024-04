Jena. Einem 41-Jährigen mussten die Einsatzkräfte Handfesseln anlegen. Zudem wurde ein Einbrecher festgenommen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Ein 41-Jähriger hat in Jena einen jungen Mann attackiert. Laut Polizei war der Ältere am Mittwochabend in einer Parkanlage auf dem Eichplatz auf den 26-Jährigen zugegangen und fragte nach Bargeld. Als dieser die Bitte verneinte, schlug der 41-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht und besprühte ihn mit Reizgas. Beide Personen konnten in der Folge angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen mussten dem 41-Jährigen Handfesseln angelegt werden, da er ein aggressives Verhalten an den Tag legte. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er aus den Maßnahmen entlassen. Beide Beteiligten waren mit weit über einem Promille nicht unerheblich alkoholisiert.

Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Zwei Notrufe innerhalb von knapp dreißig Minuten und jeweils versuchte ein Mann, gewaltsam mit einem Beil in das Innere eines Spielcasinos zu gelangen, was im Ergebnis zu einer Festnahme führte. So könnte man die Nacht zum Donnerstag in Jena kurz beschrieben. Wie die Polizei berichtet, ging der erste Notruf gegen 1.45 Uhr von einer Spielhalle in der Löbstedter Straße ein. Ein Mann hatte widerrechtlich das Zugangstor geöffnet und holte auf dem Hof ein Beil aus seinem Rucksack. Augenscheinlich bemerkte der bis dahin Unbekannte jedoch den vor Ort befindlichen Mitarbeiter und entfernte sich zunächst unerkannt. 2.15 Uhr kam dann der Notruf von einem Spielcasino vor dem Neutor. Hier hatte der Mann bereits mit dem Beil eine Scheibe eingeschlagen, konnte jedoch von Zeugen aufgehalten und an die hinzugerufene Polizei übergeben werden. Diese nahm den 19-Jährigen vorläufig fest.

Erst randaliert, dann Mitarbeiter des Lokals angespuckt

Der Mitarbeiter eines Lokals am Engelplatz rief am Mittwochvormittag die Polizei. Zuvor hatte ein Mann gegen einen Tisch getreten, woraufhin ein Kerzenständer und ein Aschenbecher zu Boden fielen und zu Bruch gingen. Die Aufforderung des Mitarbeiters gegenüber dem Mann sich zu benehmen, erwiderte dieser mit einer abfälligen Bemerkung und spuckte im Anschluss dem Mitarbeiter ins Gesicht. Polizisten konnten den 40-jährigen Jenaer im Nahbereich feststellen. Er erhielt einen Platzverweis und muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

