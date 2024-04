Jena. Ein extravagantes Kennzeichen lenkte den Fokus auf einen Autofahrer, doch das war nicht dessen einziges Problem. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena:

Mit einem selbstentworfenen Kennzeichen an seinem Subaru war am Dienstag ein 67-Jähriger unterwegs. Laut Polizei fiel der Mann einer Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Isserstedt auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das nicht der einzige Verstoß war. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nämlich ebenfalls nicht vorweisen. Im Ergebnis wurden gleich mehrere Anzeigen gefertigt.

Fahrrad aus Keller gestohlen

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen haben Unbekannte in Jena aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Abbe-Straße ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Nach Polizeiangaben brachen die Einbrecher gewaltsam ein Keller-Abteil auf. Aus diesem entwendeten der oder die Langfinger das Fahrrad im Wert von über 5000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Unfallverursacher ermittelt

Dienstagmittag ereignete sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Am Alten Gaswerk in Jena ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mitsubishi touchierte dabei einen geparkten Toyota. Wie die Polizei mitteilte, setzte der Verursacher jedoch im Anschluss seine Fahrt pflichtwidrig fort, konnte aber durch die mit der Aufnahme des Sachverhaltes beauftragten Polizisten bekannt gemacht werden. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Graffiti im Stadtgebiet

Dienstagvormittag sowie in der Nacht zu Mittwoch sind in Jena zwei Graffiti im Stadtgebiet entdeckt worden. Zum einen „verewigten“ sich Unbekannte großflächig, mit gut vier Quadratmetern, an einer Hausfassade in der Melanchthonstraße. Wie die Polizei berichtet, wurde hier mit violetter, pinker sowie gelber Farbe ein unleserlicher Schriftzug angebracht. Auch an einer Mauer in der Westbahnhofstraße sprühte ein Unbekannter in blauer Farbe einen Schriftzug. Er konnte zwar durch Zeugen in den frühen Morgenstunden am Mittwoch beobachtet werden, war jedoch noch vor Eintreffen der Polizei über alle Berge. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

