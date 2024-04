Jena. „Schwimmparadies“ für Besucher geschlossen. Vortrag über die Anfänge der Versorgung mit Leitungswasser.

red

Kein öffentliches Schwimmen im Schwimmparadies

Erstmals findet am kommenden Sonntag, 21. April, die Mitteldeutsche Meisterschaft im Rettungsschwimmen im Schwimmparadies Jena statt. Die Sportstätte wird an diesem Tag exklusiv für den Wettkampfbetrieb genutzt, daher entfallen das öffentliche Schwimmen und sämtliche Kurse. Badegäste sind dazu eingeladen, stattdessen das Freizeitbad Galaxsea zu besuchen. Geöffnet hat das Freizeitbad von 10 bis 22 Uhr. Mehr Informationen zum Galaxsea: www.stadtwerke-jena.de/baeder

Das Museum Pumpwerk Mühltal öffnet am 25. April seine Pforten. © Stadtwerke Jena Gruppe | Juergen Scheere

Über die Anfänge der Versorgung Jenaer Ortsteile mit Leitungswasser

Das Wasser- und Abwassermuseum im Pumpwerk Mühltal öffnet am Donnerstag, 25. April, erneut seine Pforten für Interessierte. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr sind Besucher in der kleinen Ausstellung in der Erfurter Straße willkommen. Unter anderem finden Führungen durch die Anlage statt. Der Eintritt ist frei, es bedarf keiner Anmeldung.

Darüber hinaus erwartet die Gäste diesmal auch ein geschichtlicher Vortrag. Dafür konnte der Zweckverband Jenawasser den Heimatforscher Kurt Porkert gewinnen. Der Rentner aus Ziegenhain gibt in einer kleinen Vortragsreihe Einblicke in seine Forschungen rund um die Historie der Wasserversorgung in Jena und Umgebung. Los geht es mit dem Thema „Die Anfänge der Versorgung Jenaer Ortsteile mit Leitungswasser“. Der Vortrag beginnt um 15.30 Uhr.

Kurt Porkert forscht seit vielen Monaten zur Wasserversorgung in der Region. Dazu besucht er besondere historische Orte, recherchiert akribisch in Archiven, befragt Wissensträger und Zeitzeugen. Der Zweckverband Jenawasser unterstützt die Aufarbeitung dieser historischen Schätze. In Zusammenarbeit mit Kurt Porkert ist ergänzend zur Vortragsreihe auch der Druck einer Broschüre zur Wasserversorgung in den Jenaer Ortsteilen geplant.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Göschwitzer laden zum Maibaumsetzen ein

Der Göschwitzer Feuerwehrverein lädt am Samstag, 27. April, zum Maifest ein. Los geht es 14 Uhr mit dem Schmücken und Aufrichten des Maibaums. Zu den Höhepunkten des Tages gehören ab 18 Uhr der Fackelumzug mit den Fanfarenfreunden Kleedorf sowie ab 21.45 Uhr das Feuerwerk mit der Pyro-Army.

Philharmonie zu Gast in Winzerla

Mit Liedern und Instrumentalwerken von Franz Schubert und Lyrik von Friedrich Schiller nehmen der Sprecher Markus Seidensticker, die Sopranistin Annika Rioux, Flötistin Veronika Kinnunen und Pianistin Veronika Spath-Farkas ihr Publikum beim Stadtteilkonzert der Jenaer Philharmonie am Sonntag, 28. April, ab 15 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule Galileo mit auf einen „Spaziergang mit Schiller und Schubert“.

Tickets für das Stadtteilkonzert sind im Stadtteilbüro Winzerla sowie an der Tageskasse vor Ort erhältlich.

Elise Abbe berichtet über ihre Zeit

Elise Abbe berichtet am kommenden Sonntag, 21. April, wieder von ihrer Zeit. Dabei geht es an neue interessante Orte der Stadtgeschichte wie den Forstweg. Die Führung beginnt am Phyletischen Museum, einem Ort, den Elise nicht mehr kennengelernt hat, dafür aber Ernst Haeckel, dem wir dieses Haus verdanken.

Wie war es, als die erste Eisenbahn durch Jena rollte und was hat sich seither verändert? Die Gästeführerin, Sabine Weiß, berichtet von Ernst und Elise Abbes Wohnorten und ihren ersten Ehejahren. Sie erzählt von den tiefgreifenden Veränderungen am heutigen Haeckel-Platz, natürlich vom Volkshaus, das sie erst jetzt so richtig kennengelernt hat, fällt der Bau doch in ihre letzten Lebensjahre. Elise erinnert sich auch an den Tag, als Jena zum ersten Mal zur „Lichtstadt“ wurde, an den riesigen Aufwand, der dafür nötig war.

Der Rundgang läuft unter der Regie der Gästeführerin. Anmeldungen und Fragen über ihre Homepage: www.jena-stadtfuehrung.de oder Telefon 03641/634302. Karten gibt es vor Ort. Der Beginn ist 14 Uhr vor dem Phyletischen Museum.