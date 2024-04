Jena. Mehrere Menschen haben eine Auseinandersetzung in einer Straßenbahn gefilmt. Diese Zeugen werden jetzt gesucht. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei.

Nach einer Schlägerei in einer Straßenbahn in Jena am Sonntag, dem 24. März, kurz nach Mitternacht an der Haltestelle Jenertal sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Schlägerei ereignete sich nach Informationen der Polizei nach einer Sportveranstaltung in der Sparkassen-Arena. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte der Streit, dass die Bahn die Fahrt unterbrechen musste. Die anschließende Schlägerei verlagerte sich an die Haltestelle.

Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beteiligten Personen vom Ort des Geschehens. Auch unbeteiligte Zeugen, die unter anderem Videoaufnahmen machten, blieben nicht vor Ort.

Zur weiteren Klärung der Tat wendet sich die Kripo Jena daher an die Zeugen, insbesondere an jene, welche von der Auseinandersetzung Videoaufnahmen anfertigten, sich zu melden. Die Polizei ist telefonisch unter 03641 81 2464 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de unter Nennung des Aktenzeichens 77298/2024 erreichbar.

Beleidigungen beim Wahlkampf

Fünf Personen im Alter zwischen 22 und 33 Jahren haben Donnerstagvormittag an einem Informationsstand einer Partei in der Jenaer Innenstadt herum gepöbelt. Sie beleidigten auch die Personen am Informationsstand. Die Polizei nahm ihre Personalien auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wie die Polizei mitteilt, mussten dazu weitere Einsatzkräfte angefordert werden.

Schmiererei auf Schulhof

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend den Schulhof eines Schulgebäudes in der Hugo-Schrade-Straße in Jena mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 500 Euro.

Frau bei Unfall verletzt

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Stadtrodaer Straße in Jena auf Höhe der Abfahrt zur Lobedaer Straße. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin musste nach Angaben der Polizei dort halten. Dies bemerkte eine 35-jährigte Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Ford auf.

Neben dem entstandenen Sachschaden verletzte sich die 33-Jährige leicht und musste medizinisch behandelt werden.

