Jena. Randalierer haben in der Oberaue Schäden hinterlassen und in einer vollen Straßenbahn will niemand eine Schlägerei gesehen haben: Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Randalierer Oberaue

Gullideckel, Stromverteiler und Verkehrsschilder sind von Unbekannten in der Nacht zu Sonntag in der Jenaer Oberaue von Unbekannten malträtiert worden. Randalierer begannen ihre Verwüstungstour im Bereich der Stadtrodaer Straße/Radweg, zogen weiter über die Oberhaue an der Leichtathletikhalle entlang bis zur Lichtenhainer Brücke, wie die Beamten in einer Meldung schreiben.

Die Täter rissen ein Verkehrsschild heraus, entfernten diverse Gullideckel auf dem Radweg und warfen einen Stromverteilerkasten um. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen in der Nacht zu Sonntag wahrgenommen haben.

Schlägerei in voller Straßenbahn ohne Zeugen

Eine Schlägerei ohne Angreifer und einem schweigsamen Opfer in einer vollbesetzten Straßenbahn muss die Polizei in Jena aufklären. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, soll sich die Auseinandersetzung kurz nach Mitternacht im Bereich der Haltestelle Jenertal zugetragen haben. Demnach fanden die Beamten zwar den Geschädigten mit diversen Gesichtsverletzungen in der Bahn, von der Schlägerei will aber kein weiterer Insasse etwas mitbekommen haben.

Auch das Opfer verweigerte die Angaben zum Geschehen. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen, die sich eventuell vor Ort nicht trauten, sich doch noch bei den Beamten zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Jena richten, Tel. 03641 810 oder via der Onlinewache der Thüringer Polizei.

Simson entwendet

Zwischen Dienstag und Freitag haben Unbekannte eine schwarze Simson aus der Jenaer Döbereinerstraße entwendet. Das Zweirad war laut Angaben der Polizei an der Straßenseite abgestellt. Wie die Diebe vorgingen, sei nicht bekannt.

