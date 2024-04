Jena. Ein Überblick über die kommenden Veranstaltungen in der Saalestadt

Vernissage in der Kunstgalerie Huber und Treff

Die Künstlerin Sibylle Prange liebt weite Horizonte, Wasser und hohe Himmel. Ihre Bildmotive sind erinnerte Landschaften, die sie auf Reisen erfährt und im Atelier auf die Leinwand bringt. Zwischen Melancholie und heiterer Achtsamkeit changierend, scheinen die Bilder den Betrachter aufzufordern, sich des eigenen Seins zu vergewissern. Lichtreflexe zwischen Seerosenblättern, eine windschiefe Hütte oder menschenleere Straßen, die ins Weite führen, weisen auf die Schönheit, aber auch die Vergänglichkeit jedes einzelnen Momentes hin. Die Bilder der Berliner Künstlerin sind unter dem Titel „landauf – landab“ vom 3. Mai bis zum 22. Juni in der Galerie Huber und Treff, Charlottenstraße 19 in Jena-Ost zu sehen. Am Freitag, 3. Mai, 20 Uhr wird die Vernissage veranstaltet. Die Laudatio hält Kunsthistorikerin Nadine Rall.

Free Jazz im Café Wagner

Die Band „Luís Vicente 4tet“ besteht aus Luís Vicente an der Trompete, John Dikeman am Tenorsaxophon, Luke Stewart am Kontrabass und Onno Govaert am Schlagzeug. Die musikalische Herangehensweise der Band erinnert an den Free Jazz der 1960er- und 1970er-Jahre. Das Album „House in the Valley“ besteht aus zwei langen Titeln, einer von 25 Minuten, der andere von 42, die hauptsächlich aus improvisierten Erkundungen bestehen, aber auf vereinbarten Themen basieren, die kaum vorhanden sind, der Musik jedoch ein koordiniertes und stark verwurzeltes Gefühl verleihen. Zu erleben ist das Konzert am Dienstag, 30. April, ab 20 Uhr im Café Wagner, in der Kochstraße 2a.

Singend die Universität Jena entdecken

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena bietet Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren am Freitag, 3. Mai, ein einmaliges Erlebnis an. Bei der Veranstaltung „UniKids: Erlebe die Uni mit Musik“, die von der Universität Jena in Zusammenarbeit mit dem Studierendenchor „Collegium Vocale“ organisiert wird, können sie die faszinierende Welt des Chorsingens entdecken und gleichzeitig die Universität Jena auf spielerische Weise kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt 14.45 Uhr im Hörsaal am Max-Wien-Platz 1. Den Kindern werden unterschiedliche Aktivitäten angeboten, die speziell darauf ausgerichtet sind, ihre Neugier zu wecken und ihre kreative Seite zu fördern. Sie erfahren unter anderem, was einen Chor ausmacht, wie die Stimme funktioniert und was die Aufgabe eines Dirigenten ist. Höhepunkt des Programms wird ein Mini-Konzert sein, an dem die Kinder aktiv teilnehmen und gemeinsam mit dem Collegium Vocale singen können.

Eine Anmeldung wird erbeten unter: https://www.kinder.uni-jena.de/. Dort sind auch weitere Informationen zu erhalten.

Schulanmeldung an der Grundschule Heinrich-Heine

Alle Eltern können in der Zeit vom Donnerstag, 2. bis zum Freitag, 10. Mai, ihre Kinder an einer Jenaer Grund- oder Gemeinschaftsschule anmelden. Die Heineschule bietet am Donnerstag, 2. Mai von 8 bis 17 Uhr allen interessierten Eltern und Kindern die Möglichkeit für persönliche Gespräche mit dem Pädagogenteam und der Schulleitung sowie eine Kinderbetreuung an. An den anderen Tagen kann die Anmeldung von 8 bis 14 Uhr persönlich im Sekretariat abgeben werden oder man wählt den postalischen Weg über den Schulbriefkasten. Eine Anmeldung per Mail ist nicht möglich. Die entsprechenden Anmeldeunterlagen und zusätzliche Informationen gibt es auf der Schul-Homepage (www.heinrich-heineschule.jena.de).

