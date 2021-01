Autokorso-Teilnehmer weisen in Jena auf Not von Betrieben hin

Mit einem Autokorso haben am Dienstag Gastronomen und Gewerbetreibende aus Jena und Thüringen auf ihre Not hingewiesen. 47 Fahrzeuge und etwa 100 Teilnehme reihten sich in den Zug ein, der von der Polizei vom Stadionparkplatz bis an die „Neue Mitte“ geleitet wurde. Hier wurde die Petition an das Landtagsmitglied Ute Bergner Übergeben. Sie ist Mitglied des Petitionsausschusses im Landtag und sagte zu, sich um eine schnelle Bearbeitung kümmern zu wollen. Die Übergabe wurde von parkenden Fahrzeugen, die Teils Stühle auf dem Dach trugen, flankiert.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hatte die Entgegennahme am Tag zuvor abgelehnt, weil die Aktion nach seinen Angaben von „Querdenkern“ und „Corona-Leugnern“ unterwandert werde. Die gestrige Kundgebung bestätigte diesen Eindruck nicht. Die Initiatoren distanzierten sich eindeutig in Lautspecherdurchsagen von den genannten Gruppen und von jeder Art von Extremismus. "Verschwindet hier", lautete unter anderen eine klare Ansage. Auch Verstöße gegen die Maskenpflicht gab es unter den Teilnehmern nicht.