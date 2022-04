Böttcher AG bei Jena zahlt Mitarbeitern Inflationsausgleich

Die Böttcher AG hat für 100 Millionen Euro einen neuen Firmensitz in Zöllnitz bei Jena gebaut. Derzeit läuft noch der Umzug der Logistik und die Erprobung der Abläufe (Archivfoto).

AS

AS

Zöllnitz. Höhere Preise für Sprit und Lebensmittel belasten derzeit fast jeden. Die Böttcher AG gibt den Mitarbeitern jetzt etwas von seinen guten Gewinnen als Ausgleich ab.

Die Mitarbeiter des Großhändlers für Büroausstattung Böttcher AG können sich freuen - ab April haben sie mehr Geld in der Lohntüte. Das Unternehmen zahlt seinen Mitarbeitern künftig monatlich eine deutliche Summe als Inflationsausgleich. Die Grundgehälter bis 3000 Euro erhalten 300 Euro zusätzlich, Angestellte mit einem höheren Grundgehalt bekommen 200 Euro mehr.

„Mit dieser kurzfristigen Maßnahme wollen wir die steigenden Lebenshaltungskosten für unsere Angestellten im laufenden Jahr kompensieren. Im März lag die Inflationsrate in Deutschland bei ungewöhnlich hohen 7,3 Prozent. Die zeitgleich in vielen Bereichen gestiegenen Preise lassen kaum noch ein Ausweichen zu und bedeuten eine signifikante finanzielle Mehrbelastung“, sagte Firmenchef Udo Böttcher. Die Lohnerhöhung solle die erhöhten Kosten abfedern und sei zugleich ein Dankeschön für die Loyalität und das überdurchschnittliche Engagement für den wirtschaftlichen Erfolg der Böttcher AG.

Der kann sich sehen lassen. Das Unternehmen, das im Vorjahr einen Neubau für 100 Millionen Euro in Zöllnitz im Saale-Holzland-Kreis in Besitz nahm, erzielte 2021 ein Umsatzplus von 16 Prozent. Mit einem Gesamtumsatz von 580 Millionen Euro konnte wieder eine neue Rekordmarke gesetzt werden. Auch die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 600 - und soll weiter wachsen. Qualifizierte Mitarbeiter werden in vielen Bereichen gesucht, von der Logistik über Softwarentwicklung bis zum Kundenservice.