Der Februar ist in Jena ein Zwillingsmonat

So viele Zwillinge gab’s noch nie am Jenaer Uniklinikum (UKJ). Und so liegen auf der Neonatologie im UKJ derzeit sechs Zwillingspärchen. Der Februar dürfte demnach als ein regelrechter Zwillingsmonat in die UKJ-Annalen eingehen. Die Betten sind jedenfalls rappelvoll.

„Wir können uns nicht erinnern, dass wir jemals so viele Zwillinge bei uns auf Station hatten“, sagt Sabine Schwabe, Pflegerische Leiterin der Neonatologie. Die sechs Zwillingsgeburten entfallen auf die Zeitspanne zwischen dem 11. und dem 24. Februar. Dabei kamen die zwölf Babys zwischen der 26. und der 35. Schwangerschaftswoche auf die Welt.

Zwillingsgeburten sind meist Frühgeburten, die Neugeborenen kommen daher in aller Regel zuerst auf die Neonatologie. Und das sind die sechs Zwillingspärchen, die im Februar am UKJ das Licht der Welt erblickten: am 11. Februar in der 35. Schwangerschaftswoche Matilda und Ellena; am 16. Februar in der 34. Schwangerschaftswoche Oskar und Lina; am 18. Februar in der 34. Schwangerschaftswoche Leon und Elias; am 22. Februar in der 34. Schwangerschaftswoche Aaron und Elina; am 24. Februar in der 26. Schwangerschaftswoche Moritz und Franz; am 24. Februar in der 35. Schwangerschaftswoche Ida und Hilde.

In der Frauenklinik des Universitätsklinikums stehen in diesem Jahr schon 230 Geburten zu Buche, davon zwölf Zwillingsgeburten.

Zur Sache: Kostenlos Parken während der Geburt

Ab sofort gibt’s in der Geburtsmedizin des Uniklinikums Jena (UKJ) Storchentickets, sodass sie während der Geburt ihres Kindes kostenlos parken können. Die werdenden Väter parken im Parkhaus und ziehen dort ein Ticket. Nach der Geburt des Kindes sagen sie im Kreißsaal Bescheid, wenn sie wieder fahren. Dann erhalten sie von den Hebammen das Storchenticket. Das berechtigt zum kostenlosen Ausfahren. Das Ticket gilt nur 24 Stunden.