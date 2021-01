Derber Einbruch der Fahrgastzahlen beim Jenaer Nahverkehr

Keine Überraschung: Die Nutzerzahlen beim Jenaer Nahverkehr sind wegen der Corona-Pandemie zurückgegangen. Auf Nachfrage der Zeitung legt die Stadtwerke-Tochter das im Detail dar.

Wie hoch waren im Corona-Jahr 2020 die Fahrgastzahlen im Vergleich zum Vorjahr?

Im Jahr 2020 hahat der Jenaer Nahverkehr insgesamt 15 Millionen Fahrgäste befördert, das sind 67 Prozent des Vorjahreswertes. Quartalsweise stellt sich dies wie folgt dar:

1. Quartal: 5,1 Millionen Fahrgäste (86 Prozent des Vorjahreswertes); 2. Quartal: 2,5 Millionen (43 Prozent), 3. Quartal: 3,8 Millionen (78 Prozent); 4. Quartal: 3,7 Millionen Fahrgäste (61 Prozent). Hier zeigen sich nach Einschätzung des Jenaer Nahverkehrs sehr deutlich die Wirkungen des Lockdowns ab Mitte März und ab November.

Wie weit weichen diese Fahrgastzahlen von den erwarteten ab?

Ausgehend von der Nachfrage des Vorjahres mit 22,6 Millionen Fahrgästen war eine moderate positive Entwicklung einkalkuliert worden.

Wie wirkt sich das auf die Einnahmen und Verluste für das Geschäftsjahr aus?

Die spürbar geringere Nachfrage hat auch zu deutlichen Einbrüchen in den Einnahmen geführt. Bisher rechnet der Jenaer Nahverkehr mit etwa 2,5 Millionen Euro Einnahmeverlusten. Dabei sind die Auswirkungen des zweiten Lockdowns zum Jahresende 2020 noch nicht vollständig berücksichtigt.

Wie lautet die Prognose für 2021 im Bezug auf die Fahrgastzahlen?

In Abhängigkeit von der weiteren Pandemieentwicklung sei auch in nächster Zeit von einer weiterhin geringen Nachfrage auszugehen, so heißt es in der Einschätzung der Geschäftsführung. Hier mache sich auch die langanhaltende Aussetzung des Präsenzunterrichts an den Schulen, der Universität und der Ernst-Abbe-Hochschule bemerkbar.