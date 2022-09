Die kleine Sensation: Jena hat das beste Kino Thüringens

Jena. Das Kino am Markt wurde mit einem hoch dotierten Preis durch die Mitteldeutsche Medienförderung ausgezeichnet – auch das Kino Schillerhof erhielt einen Preis.

Während am Dienstagabend, 20. September, aufgrund einer noch scharfen Weltkiegsbombe alle Blicke nach Leipzig gingen, spielte sich parallel und durch den Trubel fast unbemerkt eine kleine Sensation auf der Filmkunstmesse ab, die zur Zeit in der sächsischen Großstadt veranstaltet wird. Im Rahmen der alljährlichen Verleihung der Kinoprogrammpreise durch die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) wurde das Kino am Markt in Jena mit dem Hauptpreis ausgezeichnet und ist damit das Beste Kino Thüringens 2021.

Ebenfalls bedacht wurde das Kino im Schillerhof für sein hervorragendes Jahresprogramm. Die Auszeichnungen sind mit 15.000 Euro beziehungsweise 10.000 Euro dotiert. Neben einem hervorragenden Filmprogramm lobte die Jury unter anderem die konzeptuelle Loslösung des Kinos am Markt von seinem Mutterkino im Schillerhof, das verstärkte Setzen auf Originalversionen, das Durchhaltevermögen in der schwierigen Coronazeit und die frische und verjüngte Öffentlichkeitsarbeit.

Nach 2014, als das Kino im Schillerhof zum Besten Kino Mitteldeutschlands gekürt wurde, ist es bereits das zweite Mal, dass die Kinobetreiber Christian Pfeil und Daniel Krischker für ihr Bestreben gewürdigt wurden der Filmkunst ein Zuhause zu geben. Die MDM vergab in diesem Jahr Auszeichnungen im Gesamtwert von 225.000 Euro für herausragende Jahresfilmprogramme mitteldeutscher Kinos.