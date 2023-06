Neue Rechtsform und Hochhaus-Bau in Jena: Dotsource plant weiteres Wachstum

Jena. Die Digitalagentur Dotsource aus Jena beschäftigt 500 Mitarbeiter, möchte aber weiter wachsen. Der erste Standort außerhalb Deutschlands ist eröffnet.

• Das Unternehmen Dotsource aus Jena will weiter wachsen.

• Die Digitalagentur hat eine Änderung ihrer Gesellschaftsform bekanntgegeben.

• Das Familienunternehmen plant in Jena den Bau eines neuen Hauptsitzes.

Die Jenaer Digitalagentur Dotsource hat sich zur Europäischen Gesellschaft umfirmiert, um die weitere Internationalisierung voranzutreiben. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte, ist ein Wachstum auf 1000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 100 Millionen Euro in den kommenden Jahren geplant.

Künftig heißt das Unternehmen Dotsource SE, wobei SE für Societas Europaea – lateinisch für Europäische Gesellschaft – steht. Sie beschreibt eine Aktiengesellschaft mit Geschäftstätigkeiten in verschiedenen europäischen Staaten. Für die Änderung der Rechtsform wurde die Dotsource GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2023 mit der bereits bestehenden Schwestergesellschaft Dotsource Operations SE verschmolzen. Die bisherigen Gesellschafter Christian Otto Grötsch und Christian Malik bleiben erhalten. Die Digitalagentur sei damit weiterhin zu 100 Prozent inhabergeführt, teilte das Unternehmen mit.

Bau eines neuen Hauptsitzes in einem Hochhaus in Jena geplant

Dotsource beschäftigt derzeit 500 Mitarbeiter und plant in Jena den Bau eines Hochhauses auf dem Areal der früheren Feuerwehrwache. Seit der Gründung im Jahr 2006 ist der Umsatz der Digitalagentur um durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr auf zuletzt 37 Millionen Euro gewachsen. Nun will das Unternehmen sein Geschäftsfeld über den deutschsprachigen Raum hinaus erweitern. Im Frühjahr hat Dotsource einen Standort in Rijeka (Kroatien) eröffnet.

Das neue Modell zum Dotscouce-Campus an der Saalbahnhofstraße wurde bei der Ortsteilratssitzung gezeigt. Foto: Thomas Beier

„Für uns ist es besonders wichtig, den familiären Charakter unserer Agentur auch bei stetigem und internationalem Wachstum beizubehalten“, sagt der aus Gera stammende Gründer Christian Otto Grötsch. Für die Jahre 2023 und 2024 liege der Hauptaugenmerk auf dem weiteren Auf- und Ausbau der bestehenden Standorte in Jena, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Berlin und Rijeka.

