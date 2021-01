"Dynamik geringer" bei Flüchtlingszahlen in Jena

Jena In den vier Jenaer Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge sind von den insgesamt 289 Plätzen derzeit 266 belegt, ohne dass es bei dieser Quote in der letzten Zeit große Veränderungen gegeben hätte. „Die Dynamik ist geringer als zwischen 2015 und 2017“, sagte Jenas Integrationsmanager Andreas Amend. Die 80- bis 90-prozentige Auslastung der Unterkünfte sei eine gute Grundlage für die Betreeuungsarbeit.

Nach Amends Darstellung schlüsselt sich die absolute Gesamtzahl von Flüchtlingen aktuell so auf: 234 Asylsuchende, 132 Abgelehnte, 2443 Menschen mit Aufenthaltstitel und 452 Menschen, die als Familiennachzügler in Jena angekommen sind.

Die „geringere Dynamik“ lässt sich aus Andreas Amends Sicht recht leicht erklären: erstens – Corona, zweitens – die allgemeinen europäischen Maßnahmen zur Grenzsicherung mit ihren dramatischen Folgen auf dem Balkan und auf griechischen Inseln. Zum Gesamtbild gehöre, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge „deutlich schneller“ mit der Bearbeitung von Asylanträgen vorankomme. „Das ist jetzt Sache von Monaten und nicht mehr von Jahren.“

Was sagt Andreas Amend zu den Problemen mit Corona, nachdem neulich zum Beispiel gehäuft Infektionen in der Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg festgestellt worden waren? „Einzelne Probleme dieser Art konnten wir, so denke ich, doch relativ gut lösen.“ So seien im Quartier Saalbahnhofstraße 11 bis 15 mehrere Wohnungen freigehalten worden, um Quarantänemaßnahmen durchzusetzen. Auch in diesem Punkt habe das Team Flüchtlingsangelegenheiten des Sozialamtes gut gearbeitet und schon vorm ersten Lockdown Festlegungen getroffen.