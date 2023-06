Erdbeeren zum Selbstpflücken: Diese Möglichkeiten gibt es rund um Jena

Katrin Pfeifer-Leeg (links) und Katrin Brüning betreiben das Erdbeerfeld in Schöps

Schöps/Zöllnitz. Erdbeeren zum Selbstpflücken – dieses Angebot erfreut sich großer Beliebtheit. Rund um Jena ist dies auf zwei Feldern möglich.

Die Erdbeer-Saison hat begonnen. Während viele Menschen bereits in Supermärkten und an Verkaufsständen die ersten Erdbeeren gekauft haben oder auf die Ernte im eigenen Garten warten, sind für andere Felder für Selbstpflücker beliebte Ausflugsziele. Rund um Jena gibt es zwei Standorte, an denen Erdbeeren selbst gepflückt werden können.

Erdbeerfeld in Schöps

Katrin Brüning und Katrin Pfeifer-Leeg laden seit dem Jahr 2019 auf ihr 7500 Quadratmeter großes Feld auf der „Insel“ zwischen Schöps und Jägersdorf ein. Die beiden Mitarbeiterinnen der Agrargenossenschaft Schöps bauen hier im Nebenerwerb mehrere Erdbeer-Sorten an, darunter Rumba, Sonata, Limalexia, Faith, Allegro und Salsa.

Wenngleich Brüning und Pfeifer-Leeg angesichts der aktuellen Trockenheit auf baldigen Regen hoffen, sei der Ertrag an den Erdbeerpflanzen gut. „Wir hoffen, dass es nicht so eine langanhaltende Hitze wie im vergangenen Jahr gibt. Da mussten wir eine Woche früher zu machen als geplant, weil die Erdbeeren regelrecht auf dem Feld gekocht haben“, sagt Brüning.

Hinweisschild am Erdbeerfeld Schöps Foto: Marcus Voigt

Dies sei eben ein Risiko des Freilandanbaus, wie er in Schöps betrieben wird, ergänzt Pfeifer-Leeg. Dieser bringe aber wiederum viele Vorteile für die Menschen, die zum Selbstpflücken kommen. „Es ist ein Erlebnis in der Natur, die Vögel zwitschern und die Kinder können sehen, wo unser Essen herkommt. Zudem können sich die Leute die für sie besten Erdbeeren aussuchen“, sagt Brüning.

Für die Erdbeeren aus Schöps spreche zudem, dass sie ein regionales Produkt sind, nicht gespritzt werden und einfach gut schmecken, so Pfeifer-Leeg. Hinter diesen Vorzügen stecke aber durchaus viel Arbeit, weil das Unkraut händisch gehackt wird.

Um den Unkrautdruck möglichst gering zu halten, verzichten Brüning und Pfeifer-Leeg bewusst auf das Auslegen von Stroh zwischen den Erdbeerpflanzen, wie sie sagen. Mit der vereinzelt geäußerten Kritik, dass nach Regen oder dem Bewässern dann Schlamm an den Erdbeeren haftet, können die beiden gut leben.

Das Erdbeerfeld in Schöps hat diesen Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Fortan sind die regulären Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr – aktuelle Änderungen sind unter www.erdbeeren-schoeps.de zu finden. Ein Kilogramm Erdbeeren kostet aktuell 6,50 Euro. Gefäße sollen möglichst mitgebracht werden, die Verpackung vor Ort kostet einen Euro.

Erdbeerfeld in Zöllnitz

Auch das Erdbeerfeld des Stangenwiesenhofs am Sportplatz in Zöllnitz hat an diesem Samstag, 3. Juni, von 10 bis 13 Uhr erstmals geöffnet. „Ein paar Reihen tragen schon Früchte“, sagt Antje Friedel, die zusammen mit ihrem Mann Dirk das Erdbeerfeld seit drei Jahren betreibt. Durchgängig geöffnet haben werde das Feld wohl ab Mitte Juni haben – dann täglich meistens von 14 bis 18 Uhr.

Hinweisschild am Erdbeerfeld in Zöllnitz Foto: Marcus Voigt

Auf dem einen Hektar großen Feld gibt es verschiedene Sorten wie Sonata, Faith, Malwina und Daroyal. Die Reihen sind mit Stroh ausgelegt. Die Erträge waren laut Antje Riedel im vergangenen Jahr „richtig gut“, die aktuellen Früchte seien „groß, fest und süß.“ Auch für die Zöllnitzer Erdbeeren gelte: „Regional ist immer gut.“

Als Besonderheit planen die Friedels übrigens ein Gewinnspiel: Wer in dieser Saison die schwerste Erdbeere erntet, soll drei Kilogramm geschenkt bekommen.

Die Öffnungszeiten des Erdbeerfelds in Zöllnitz werden über die Facebook-Seite des Stangenwiesenhofs und Aushänge im Ort bekannt gegeben. Der Preis für ein Kilogramm werde zu Beginn bei circa 7 Euro liegen. Eigene Gefäße können mitgebracht werden, zudem gibt es vor Ort Körbe zu kaufen.