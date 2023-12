Erfindung aus Jena: Schüler entwickeln an einem Forschungsinstitut einen Glassensor

Jena. Ein Gymnasium in Jena kümmert sich um den wissenschaftlichen Nachwuchs – und sucht nach neuen Schülern.

Für drei Schüler des Carl-Zeiss-Gymnasiums in Jena gehörte es in den vergangenen anderthalb Jahren zum Stundenplan, einmal pro Woche bei der Innovent Technologieentwicklung zu forschen: Moritz Link, Cedric Fabien Schöppe und Ambrosius Göttsch haben in dem Institut einen Sensor entwickelt, der Beschädigungen auf Flachglas detektiert.

Die drei Abiturienten haben sich im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit nicht nur mit der Theorie auseinandergesetzt, sondern auch einen handlichen Scanner konstruiert. Am Institut fertigten sie mit einem 3D-Drucker die Gehäuseteile für ihren Sensor. Sie freuen sich, dass sie an ihrer Schule die Freiheit für die Umsetzung eines solchen Projektes hatten.

Schüler lobt die motivierten Lehrer

Das Gymnasium bietet einen vertieften Unterricht in Mathematik, den Naturwissenschaften und Informatik an. „Viele unserer Lehrer sind deutlich motivierter und engagierter als an anderen Schulen“, sagt Moritz Link und lobt die zusätzliche Förderung. „Man lernt mehr und behandelt zum Teil schon Studienstoff in der Schule.“

Ab der fünften Klasse steht das Gymnasium für Schülerinnen und Schüler aus Jena und Umgebung offen. Ab der neunten Klasse können begabte Jugendliche aus ganz Ostthüringen auf das Gymnasium wechseln und im Internat leben. Sorgen, dass die Integration in der höheren Klassenstufe schwerer fällt, erteilt Cedric Fabien Schöppe eine Absage: „Die Integration wird den Neuen leicht gemacht.“

Tag der offenen Tür für talentierte Jugendliche aus ganz Ostthüringen

Am Sonnabend, 9. Dezember, stellt die Einrichtung in der Erich-Kuithan-Straße 7 ihre Angebote beim Tag der offenen Tür vor. Von 9 bis 12 Uhr geben die Fachbereiche Einblicke in den Unterricht und die Stoffschwerpunkte. Viele der aktuellen Schüler stehen für Fragen bereit. Die drei Erfinder des Glassensors haben noch bis zum Januar Zeit, die Präsentation ihrer Seminarfacharbeit vorzubereiten – schriftlich mussten sie diese schon vor zwei Monaten abgeben.

Zugleich haben sie sich mit dem Projekt bei Jugend forscht angemeldet und nehmen im nächsten Jahr am Regionalwettbewerb in Jena teil. „Wir würden uns freuen, wenn wir das Landesfinale erreichen“, sagt Ambrosius Göttsch.

