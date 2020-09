Geld für Optisches Museum und Mehrgenerationenhäuser in Jena

Jena. Selbst der dicke Förderbetrag fließt nicht ohne Eigenanteil: Jenas Stadtrat soll am Mittwoch in zwei Fällen Zustimmung geben.

Der Weg des Optischen Museums hin zur Leit-Einrichtung mit dem Etikett „Deutsches Optisches Museum“ (D.O.M.) erhält jetzt die entscheidende finanzielle Pflasterung. Dafür soll der Stadtrat am Mittwoch per Beschluss einen anteiligen Jenaer Beitrag von 1 Million Euro als Investitionsmittel freigeben und der D.O.M.-Stiftung zur Verfügung stellen. Zu tun hat das mit den komplexen Fördergeld-Vorschriften, wie OB Thomas Nitzsche (FDP) im Gespräch zu verstehen gab: Die Stiftung hatte einen Zuschuss von 11,5 Millionen Euro aus dem Bund-Land-Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beantragt und bestätigt bekommen. Nur muss der Antragsteller einen Eigenanteil von 25 Prozent aufbringen. Verwendet werden soll der Gesamtbetrag für die Ausstellung „Erlebniswelt – Das Deutsche Optische Museum in der Lichtstadt Jena“. Den von 2,875 per Kuratoriumsbeschluss auf 3 Millionen Euro erhöhten Eigenanteil würden nun die Ernst-Abbe-Stiftung, die Carl Zeiss AG und die Stadt Jena zu je einem Drittel als Gründungsstifter der D.O.M.-Stiftung übernehmen. Indessen dürfen sich die Universität und die Car-Zeiss-Stiftung als weitere Gründungsstifter aus formalen Gründen nicht an einer Ausstellungsfinanzierung beteiligen. Bis Ende September, so erläuterte der OB, muss die D.O.M.-Stiftung aber die Bereitstellung der 3 Millionen Euro verbindlich zugesagt haben, um die etwa 7,4 Millionen Euro Fördergeld erhalten zu können.