In der Stadt Jena liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 73.

Gesundheitsamt meldet Corona-Todesfall in Jena

Das Jenaer Gesundheitsamt hat am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Jenaer, die innerhalb der letzten 12 Monate mit oder an dem Virus gestorben sind auf 58 Menschen. Das entspricht etwa 5 Prozent der jährlichen Sterbezahl in der Stadt Jena. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog