Gottesdienste zu Weihnachten in Jena stark reduziert

Gottesdienste werden Heiligabend und Weihnachten in Jena wegen der Corona-Pandemie nur in stark reduziertem Umfang gefeiert. So sind Heiligabend in der Stadtkirche beim Gottesdienst der Landeskirchlichen Gemeinschaft (14.30 Uhr), bei der Christvesper des Kirchenkreises Jena der Evangelischen Kirche (16 Uhr) und bei der Christmesse der Katholischen Kirchgemeinde (22.30 Uhr) jeweils maximal 130 Besucher zugelassen. Sie müssen sich vorher anmelden unter www.stadtkirche-jena.de. Praktisch ausverkauft ist nach den Worten des Gemeindekirchenratsvorsitzenden Georg Elsner die um 16 Uhr am Heiligen Abend beginnende Christvesper im Ernst-Abbe-Sportfeld. ide