Jena fällt bei Mobilfunk-Förderung durch

Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) bemühte sich am Donnerstag um sportliche Haltung nach der Absage aus Berlin. „Niemals aufgeben. Wie beim FC Carl Zeiss – so auch bei uns“, sagte Koppe. Bundesverkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer (CSU) hatte per Brief der Stadt Jena und dem Saale-Holzland-Kreis auf deren gemeinsamen Förderantrag zum neuen Mobilfunkstandard 5 G eine Absage erteilt. 138 Anträge deutscher Kommunen waren für diesen „5G-Innovationswettbewerb“ um den Status „Modellregion“ eingereicht worden. Das Etikett dürfen sich nun unter bundesweit 50 Förder-Nutznießern für Thüringen die Städte Eisenach und Ilmenau anheften. 100.000 Euro für die Konzept-Vertiefung sowie 4 Millionen Euro für die Umsetzungsphase – diese Förder-Spritze hätte auch Jena gerne gehabt.

Mobilität vernetzt Benjamin Koppe wollte nicht verhehlen, dass er erstaunt ist über die Nichtberücksichtigung. Stadt und SHK hatten sich nach seiner Beschreibung vor anderthalb Jahren mit vielerlei Partnern auf den Weg gemacht, das Konzept zum superschnellen Internet vorzubereiten unter dem Titel: „5G zwischen Kernstadt und suburbanen Bereichen – Vernetzte Mobilität und Energieversorgung für Jena und das Umland“. Die Grundidee, wie sie der Dezernent erläuterte: Einerseits will Jena wachsen und muss wegen der Ertüchtigung von Wohn- und Gewerbeflächen mit dem SHK kooperieren. Das erfordert bessere öffentliche Mobilitätsangebote. Andererseits lasse sich dies im Zuge der Energiewende mit intelligenten Netzen verknüpfen, die eine effiziente Energieversorgung ermöglichen. Ein zentrales Stichwort dazu lautet „Datenkommunikation“, die auf 5G-Basis Verkehrsunternehmen vernetzt und somit viel schneller Standort- und Routeninformationen verfügbar sein lässt. Folge: Der Verkehr fließt verstetigt, und das Gesamtaufkommen wird verringert. Weil wiederum zunehmend Elektrofahrzeuge rollen sollen, bedarf es einer stärkeren Lade-Infrastruktur. Das ideale Reallabor Und genau hier setzt das Jena-SHK-Konzept mit so genannten MicroGrids an – mit „Inselnetzen“ lokal abgegrenzter Stromerzeugung und -versorgung. Anders gesagt: Erzeugung und Verbrauch von Energie werden dank 5G-Vernetzung auf niedrigstmöglicher Ebene und in Echtzeit ausbalanciert. In dem Antrag wird herausgestellt, dass das Projektgebiet ein relativ kleines Testgebiet darstelle und sich daher hervorragend als „Reallabor“ eigne, um Lösungen auch für größere Metropolregionen aufzuzeigen. Nach Koppes Worten unterstützt das Thüringer Wirtschaftsministerium Jena und den SHK jetzt bei der Vertiefung des Konzepts, „dass wir es für die Umsetzung fit machen“. Zudem deutete Bundesminister Scheuer an, dass die „Umsetzungsförderung“ auch für abgelehnte Konzepte möglich bleiben soll. Die Stadt tickt auch ohne den Förderzuschlag aus Berlin digital auf Hochtouren, wie Jenas Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Donnerstag bekräftigte. Das „Jena Digital“ genannte Netzwerk aus IT-Unternehmen und -Einrichtungen habe für 2020 das Ziel gesetzt, den Digitalstandort Jena mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden in über 130 Unternehmen deutschlandweit bekannter zu machen. Einer neuen Cluster-Steuergruppe würden sowohl Vertreter von starken Digitalunternehmen wie dotSource, diva-e oder Intershop angehören als auch Start-Ups wie die rooom AG. Ebenfalls im Boot sind die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Ernst-Abbe-Hochschule sowie die Carl Zeiss AG und die Jenoptik AG. Neue Chancen ergäben sich aus dem Digitalgipfel der Bundesregierung, der im nächsten Jahr mutmaßlich im vierten Quartal in Jena stattfindet.