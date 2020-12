Jena: Goethe kommt 2022 ins Inspektorhaus zurück

Zu den guten Aussichten fürs neue Jahr gehört dies: Ende 2021 soll „zumindest der Bau fertig“ sein. Das sagt Architektin Sandra Demme vom Dezernat Liegenschaften und Technik der Universität über das Inspektorhaus am Botanischen Garten, wo langfristige Sanierungsarbeiten im Gange sind. Vor allem wegen statischer Probleme sei das Projekt gestartet worden, das unter Trägerschaft des Freistaats läuft. Nach Sandra Demmes Beschreibung könnten Bombenbeschädigungen während des Weltkriegs am nördlichen Teil des Gebäudetraktes auf die Statik nachgewirkt haben.

Schon gut sieht es etwa für den Dachstuhl des vom Fürstengraben her betretbaren kleinen „Drei-Seiten-Hofes“ aus. Der neue Dachstuhl ist bereits mit Unterspannbahn ausgestattet. Noch in diesem Jahr soll das Dach eingedeckt sein.

Ein Raum mehr für Goethe

2022 soll auch die Goethe-Gedenkstätte in dem von Goethe veranlassten Inspektorhaus-Bau am Fürstengraben 26 wiedereröffnet werden, so kalkuliert Helmut Hühn. Er leitet an der Universität das kleine Museum ebenso wie Schillers Gartenhaus im Schillergäßchen. Künftig sind nach Hühns Worten drei statt bislang zweier Räume für die Gedenkstätte verfügbar. Der zusätzliche Raum erlaube in Richtung Osten den Blick hin zum über 200 Jahre alten Goethe-Ginkgo und zum Areal, auf dem nach Goethes Vorgabe die Beete des Botanischen Gartens unter morphologischen Gesichtspunkten angelegt worden waren.

Das Inspektorhaus mit seiner nach Osten ausgerichteten Fassade. Foto: Thomas Stridde

Wie trefflich: Bislang habe die Gedenkstätte den Blick auf Goethes naturwissenschaftliches Wirken gelenkt mit Objekten seiner mineralogisch-geologischen, seiner botanischen, seiner anatomischen wie seiner zoologischen Arbeit – „als ob man in einen historischen Raum käme“, erläutert Helmut Hühn. „Das werden wir nach wie vor tun. Wir gehen aber noch mehr in die Grundlage: dass er auf allen Feldern morphogenetisch gearbeitet hat.“

Es werde noch deutlicher Goethes grundlegender Idee der Morphologie gefolgt, der Lehre von der Bildung und Umbildung. Dass jedes Leben eines im Übergange sei; dass man „die Gestalt nicht mehr statisch, sondern selber dynamisch denkt“, wie Hühn sagt. „Es geht darum, nach der Aktualität morphologischen Denkens zu fragen.“

Dazu passe das Gemälde von Heinrich Christoph Kolbe „Goethe am Golf von Neapel“, dessen Kopie im Foyer der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Thulb hängt. Da das Bild mit dem Vesuv im Hintergrund den älteren und nicht den tatsächlich in seinen jungen Jahren in Italien gewesenen Goethe zeige, „vereinigt sich alles“ in dieser Darstellung, sagt Hühn. So gehöre die Einbeziehung des Gemälde-Originals zum Konzept. „Kolbe begrüßt dann die Besucher.“

Zugleich träten Schillers Gartenhaus und das Inspektorhaus, aber auch die Städtischen Museen und das Romantikerhaus mit ihren geistes- und naturwissenschaftlichen Bezügen in Wechselwirkung. So könne das Inspektorhaus „eine Art Konzentrat“ sein, sagt Hühn: „Der Besucher weiß dann, wo er hingehen kann.“

Ende des Jahres 1825 erging an den weimarischen Hofarchitekten Clemens Wenzel Coudray (1775-1845) der Auftrag, einen Neubau für die Oberaufsicht des Botanischen Gartens zu entwerfen. Die dem Hofmaurermeister Christian L. M. Timler übertragene Bauausführung zog sich nicht ohne Zwischenfälle bis 1827 hin, da man die Baufluchten überschritten hatte. Goethe hatte das Projekt anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums von Herzog Carl August initiiert. An der Stelle des Inspektorhauses erhob sich ursprünglich ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes Bauwerk, dessen Gestalt Goethe in einer Zeichnung überliefert hat. Danach blickte die Fassade des Gärtnerhauses gegen Süden auf den Fürstengraben. Coudray hat den Neubau um 90 Grad gedreht, so dass die Hauptfassade heute nach Osten weist.