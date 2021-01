Thomas Sperling im Kassablanca bei der Fotokampagne "Abgrund 150", die gemeinsam von Jenakultur und der Jenaer Klubinitiative "zwo20" initiiert worden war, um auf die Situation der Kulturschaffenden während der Pandemie hinzuweisen. Nun drohen in Jena weitere finanzielle Einschnitte - auch nach der Pandemie.

Jena: Was einmal weg ist, bleibt für immer verloren

Jena. Das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept, über das im Stadtrat am kommenden Mittwoch debattiert werden soll, verunsichert die ohnehin von der Pandemie stark gebeutelte kulturelle Szene Jenas. Philharmonie, Kulturarena, städtische Museen, Kassablanca oder Jazzmeile: Sie und viele weitere Einrichtungen und Veranstaltungshöhepunkte der Stadt wären in der einen oder anderen Form von den geplanten Einsparungen betroffen.

Gerade jetzt allerdings gehe es darum, die bestehenden Strukturen aufrechtzuerhalten, sagt Carsten Müller, stellvertretender Werkleiter von Jenakultur. Man müsse versuchen, Jenas kulturelle Potenziale durch die Krise zu bringen. „Was einmal weg ist, das bleibt weg. Dafür gibt es genügend Beispiele. Wenn wir in einer Krisensituation Einrichtungen schließen, dann werden sie nach der Krise nicht wieder öffnen“, ergänzt Jenakultur-Chef Jonas Zipf.

Lebensqualität nach der Pandemie zurückgewinnen

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept sei kein geeignetes Instrument, um die Lebensqualität nach der Pandemie wieder zurückzugewinnen. „Nach der Pandemie werden die Menschen wieder etwas erleben wollen. Sie haben jetzt schon eine große Sehnsucht nach kulturellen Angeboten. Ich halte das Haushaltssicherungskonzept deshalb für kraftlos und nicht nachhaltig gedacht, da es die in der Krise entstandenen Probleme noch fortschreibt“, sagt Heike Faude, Geschäftsführerin des Theaterhauses.

Mitten in der Krise ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, halten Jonas Zipf und Carsten Müller für schwierig. Noch seien die Folgen der Pandemie nicht in Gänze absehbar, die Entwicklung sei auf vielen Ebenen unklar. „Ein Gleichungssystem mit vielen Unbekannten“, sagt Kulturausschussvorsitzender Jörg Vogel (SPD). Er hält das Haushaltssicherungskonzept nicht für „alternativlos“. „Wir müssen von dem Duktus weg, dass Kultur ein zusätzlicher Luxus sei, und sie mehr als das betrachten, was sie tatsächlich ist: ein harter Faktor der Stadtentwicklung.“

Stadt würde an Attraktivität verlieren

Die Attraktivität einer Stadt hänge enorm von den kulturellen Strukturen ab, sagt Jonas Zipf. „Hinter der Wirtschaftskraft der Stadt stecken Menschen, die auch außerhalb ihrer Arbeit etwas geboten bekommen möchten“, sagt in diesem Zusammenhang auch Simon Gaudenz, Dirigent der Jenaer Philharmonie, die von den Kürzungen im Haushaltssicherungskonzept stark betroffen wäre.

Ein Drittel der Ressourcen des Eigenbetriebs Jenakultur fließen außerdem in kulturelle Bildung - Kinder die kostengünstig Musikinstrumente erlernen, Sprachkurse an der Volkshochschule. Es gehe dabei um soziale Inklusion und Zusammenhalt. „Kultur ist der soziale Kitt“, sagt Thomas Sperling vom Kassablanca. „Man kann Steine aufeinanderstellen, aber die Mauer wird zusammenfallen, wenn der Kitt nicht da ist.“

Herausforderung einer Konsolidierung bleibt bestehen

Dabei bleiben die kulturellen Akteure realistisch: „Natürlich stehen wir nach der Pandemie in der Zeit ab 2022 vor der Herausforderung einer Konsolidierung“, sagt Zipf. „Die im Haushaltssicherungskonzept angesprochenen Themen verschwinden nicht einfach. Wir wollen das auch nicht ignorieren, sondern die Aufträge, die uns dieses Haushaltssicherungskonzept gibt, ernst nehmen.“ Dabei jedoch dürfe man nicht fahrlässig Strukturen zerschlagen, so sagt Jörg Vogel.

Ziel müsse es sein, für das Krisenjahr 2021 einen Wirtschaftsplan für Jenakultur aufzustellen und sich Zeit zu verschaffen, um auf Grundlage des Jenaer Kulturkonzepts eine konzeptionelle Diskussion zu führen. Pauschal eine Kürzung von 20 Prozent nach dem Gießkannenprinzip anzusetzen, sei falsch. „Wir haben das Kulturkonzept, wir sollten es auch nutzen, um auf seiner Grundlage Entscheidungen zu treffen“, so Zipf.

Die erneut anstehende Zuschussvereinbarung zwischen Jenakultur und der Stadt, die die finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebs (momentan 18,9 Millionen Euro) festlege, müsse auf das Jahr 2022 verschoben werden, wenn man die kulturellen Strukturen und die Entwicklungspotenziale der Stadt nicht nachhaltig schädigen wolle.

Zur Sache:

Fraglich ist, ob der Stadtrat am kommenden Mittwoch das Haushaltssicherungskonzept und den Haushalt verabschieden wird: Hintergrund ist das sogenannte zweite Mantelgesetz, mit dem weitere Hilfspakete für die Kommunen geschnürt werden sollen. Es befreit die Städte im Falle eines zu großen Defizits auch von der Pflicht, ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen und soll neuerdings auch für Kommunen wie Jena gelten, die auf doppische Haushaltsführung umgestellt haben.