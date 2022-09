Live im Radio: Marco aus Jena lässt sich RWE-Logo auf den Hintern tätowieren

Weimar/Jena. Antenne Thüringen belohnt den Mut mit 1000 Euro. Familie will mit dem Geld in den Urlaub fahren.

Das ging unter die Haut: Marco aus Jena hat sich 1000 Euro redlich verdient, indem er sich das Logo von Rot-Weiß-Erfurt im Studio von Antenne Thüringen auf den Hintern tätowieren ließ. Dass er

Das ging unter die Haut: Marco (2.v.l) mit Jens May, Stefan und Iris Pasold (v.l.). Foto: Antenne Thüringen

die Prozedur auch noch in einem Trikot des FC Carl Zeiss Jena ertrug, verwandelte die Radioshow vollends in ein bizarres Happening. Im Rahmen seiner Show „Die Fahndung“ sucht der Privatsender aus Weimar anhand von fünf Fakten eine Person aus Thüringen. Für den Freitag galt: Ist verheiratet, hat etwas von IKEA daheim, besitzt eine Katze, wohnt in Jena und hat das Logo von Rot-Weiß Erfurt tätowiert.

Marco hatte zuvor vier von fünf Fakten erfüllt, fehlte also nur noch das Tattoo: Das ließ er sich live im Studio während der Sendung „Guten Morgen Thüringen“ mit Iris Pasold und Jens May von Tätowierer Stefan aus Griesheim stechen.

„Es ist Fußball und mehr ist es nicht. Außerdem sind wir alle Thüringer, egal welche Fußballmannschaft“, zitiert der Sender den Mann. Mit den gewonnenen 1000 Euro wollen Marco und seine Familie in den Urlaub fahren. – Nach viereinhalb Jahren treffen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena am Sonntag im Steigerwaldstadion wieder aufeinander. Anstoß ist um 16 Uhr.