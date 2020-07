Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lob für frühzeitige Maskenpflicht in Jena

Die Stadt Jena ist neuerlich in ein positives Licht geraten wegen ihrer frühzeitig veranlassten Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ein Investigativ-Team des WDR und des NDR hat jüngst für die Tagesschau darauf hingewiesen, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Robert-Koch-Institut (RKI) noch im März dramatisch falsch gelegen hätten mit ihrem Herunterspielen der Masken-Wirkung. Die ARD-Journalisten haben herausgefunden, dass die beiden Leit-Einrichtungen sich von mehreren und nicht einmal taufrischen Studien eines Besseren hätten belehren lassen können. Umso mehr Lob fällt auf Jena, dessen Hygiene-Teamleiterin Sabine Trommer in dem Beitrag zu Wort kommt. „Wir hatten seitdem fast keine Fälle mehr“, so wird sie zitiert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Enikö Bán ist neu im Amt der Jenaer Gesundheitsamts-Chefin – der Start ihrer Einarbeitung fiel in die Zeit, als das Corona-Virus sich pandemisch auszubreiten begann. Wie sie die Kritiken auf die Ende März beschlossene Jenaer Maskenpflicht empfunden hat? – „Wir haben auf viele Sachen gepfiffen, die veröffentlicht wurden“, sagte sie. Den Mitstreitern im Krisenstab sei klar gewesen, „dass wir nicht warten können, bis 1000 Studien angefertigt sind“, sagte Enikö Bán. „Wir haben intensiv und genau beobachtet, was da abgeht.“ Den Ausschlag habe eine Studie im Fachblatt „Natural Medicine“ gegeben. Einfach zusammengefasst: Es wurde Luft abgesaugt bei zwei Testpersonen mit Erkältungssymptomen – eine maskiert, eine nicht maskiert. Bei der Person mit Maske wurden keine Viren transportiert.

Die Risikogebiete: „mutiger Schritt“

Gar nicht trennen könne man den Maskenpflicht-Entscheid von anderen strengen Maßnahmen, sagte Enikö Bán. Etwa die Herkunft-Regionen der in Jena Anreisenden: Hier über die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hinaus Risikogebiete festzulegen – „schon das allein war ein mutiger Schritt“, so schätzte die Gesundheitsamts-Chefin ein.

An der medizinischen Expertise im Krisenstab habe man nie zweifeln müssen, zumal die Entscheidungen gut abgestimmt gewesen seien mit dem Jenaer Uni-Klinikum – mit Mathias Pletz, dem Direktor des Instituts für Infektionsmedizin, und mit Frank Kipp, der eine Professur für Krankenhaushygiene bekleidet. Ausdrücklich dankte Enikö Bán ihren Arztkolleginnen im Amt – Sabine Trommer und Heike Beyermann. Und im „supertollen Jenaer Krisenstab“ habe sich zum Beispiel OB Thomas Nitzsche (FDP) sehr gut fachlich eingearbeitet. Ihm habe sie bereits freiweg bescheinigt: „Sie wissen ja schon alles.“

Ein Nachkarten in Richtung RKI oder WHO liegt Enikö Bán indes fern. „Man sollte mal nicht vergessen: Das ist eine Pandemie. Für viele etwas Einmaliges. Wir wussten am Anfang zu wenig.“ Und nein, Enikö Bán ist nicht frei von der Angst, „dass da nach der Urlaubswelle noch mal etwas hochploppt“.

Krisenstabs-Chef Benjamin Koppe (CDU) – im Haupt-Job Finanz- und Ordnungsdezernent der Stadt – ist zuversichtlich, dass die Akzeptanz der Maske anhält. Aktuelle Umfragen hätten doch gezeigt, dass eine Mehrheit von der Wirkung überzeugt ist. Und wie schaut er auf die Landesmütter und -väter, die die Masken-Pflicht ad acta legen möchten? „Ich hoffe nur, man bringt das nicht zu Fall.“

Jena hat nach Wochen erstmals wieder erfasste Corona-Infektionen zu verzeichnen. Am Freitag und am Sonntag wurde das Virus bei je einer Person nachgewiesen. Beide Männer waren aus dem europäischen Ausland eingereist.

