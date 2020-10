Mit vollem Fahrplan, solange es geht

Herbstzeit ist Stadtwerke-Zeit, sagt Andreas Möller, Geschäftsführer der Stadtwerke-Tochter „Jenaer Nahverkehr“ und der Landkreis-Busgesellschaft JES. Und wie für Strom- und Wärme-Verbrauch gelte auch für Fahrgastzahlen, dass jetzt die höchsten Werte zu erwarten seien. Eigentlich. Tatsächlich liege die aktuelle Fahrgastzahl bei 75 Prozent des Vorjahreswertes. Ende des Jahres werde beim Nahverkehr wie bei JES „mindestens ein Fünftel“ weniger zu Buche stehen.

Fahrgast ist ein scheues Reh

Die Corona-Pandemie mit einer allgemeinen Verunsicherung und mit dem Umstieg auf Fahrrad und Pkw als Folge des „Home Office“ habe heftig gewirkt. „Die 20 Prozent fehlen aber auch im nächsten Jahr“, sagt Möller. „Der Fahrgast ist ein scheues Reh.“

All dies möge nun kein spezifisches hiesiges Problem sein. Die Antwort darauf ist aus Möllers Sicht aber klar: „Wir werden mit voller Fahrplan-Kapazität weiterfahren. Ohne jede Einschränkung – solange und so gut wir können.“ Aus der Lockdown-Zeit im Frühjahr habe man gelernt, dass mit Sonderfahrplänen „womöglich das ganze Gegenteil verstärkt wurde“. Zur Erinnerung: Plötzlich fuhren weniger Fahrzeuge, die mitunter umso mehr mit Fahrgästen gefüllt waren. Gewiss, in der jetzigen Situation werde sich in den Fahrzeugen nicht automatisch ausreichend Sicherheitsabstand herstellen lassen. Aber es trage doch jeder Fahrgast eigene Verantwortung in puncto Mund-Nase-Abdeckung und Abstand. Und ja, der Verkehrsbetrieb habe großes Vertrauen in das Gesundheitsamt, dass Infektionsketten gestoppt werden und sich nicht auf den Fahrplan auswirken. Andererseits liege falsch, wer bei größerem Andrang sagt: „Schick doch ‘ne zweite Bahn hinterher.“ Für derlei Manöver seien Fahrzeuge und Personal nicht vorhanden, sagt Andreas Möller. „Bei uns ist alles auf Spitze ausgelegt.“ Hinzu kämen ein überdurchschnittlich hoher Krankenstand und viele Dauerkranke.

Grenzen der Kontrolle

Und wie steht es mit Kontrollen zur Einhaltung von Hygienevorschriften im Fahrzeug? Sehr wohl hätten sich Fahrerinnen und Fahrer auch etwa mit Mund-Nase-Schutz-Bedeckung zu befassen, zumal bewusst entschieden worden sei, dass sie die allgemeinen Beförderungsbedingungen durchsetzen sollen. „Aber wo ist die Grenze? Routinemäßig auch Mund-Nase-Bedeckung zu kontrollieren, würde sie komplett überfordern.“ Das Ordnungsamt und Fahrausweis-Kontrollkräfte übernähmen derlei Aufgaben.

2,5 statt 5,7 Millionen Fahrgäste

Die betriebswirtschaftlichen Folgen der Pandemie konkret: Im zweiten Quartal dieses Jahres zählte der Jenaer Nahverkehr 2,5 Millionen Fahrgäste; zum Beispiel sank die Zahl der Abo-Nutzer von 9000 auf 8000. Im gleichen Quartal 2019 waren es 5,7 Millionen Fahrgäste, was schließlich zum bisherigen Rekordjahr seit der Wende von 22,6 Millionen per 31. Dezember 2019 führte. Auf dieses Minus hin nun großartig zu rationalisieren, also Personal zu streichen und Verbindungen zu kappen – „das wäre ja ein Teufelskreis“, sagte Andreas Möller. Und ohne Corona wäre nach dem Erfolgsjahr 2019 für 2020 natürlich ein noch höheres Ziel gesteckt worden. „Aber von 104 Prozent sind wir nun ganz weit entfernt.“ Im Kern jedoch bleibe der Aufwand relativ unabhängig von Fahrgastzahlen der gleiche, ja, er sei mit den Pandemie-Verordnungen sogar gestiegen: wegen des Hygienekonzepts und weil jeder Fahrer allein an ein Stammfahrzeug gebunden war (um Infektionsketten im Kreis der Fahrerinnen und Fahrer auszuschließen).

Einbußen-Ausgleich beantragt

Immerhin habe allein der Jenaer Nahverkehr eine Soforthilfe von 288.000 Euro vom Freistaat überwiesen bekommen. Zudem sei beim Bund ein Ausgleich für die diesjährigen Umsatzeinbußen von 3 Millionen Euro beantragt worden. Allerdings dürfe der Pandemie-Mehraufwand nicht in die Waagschale gelegt und müssten die Einsparungen (weniger Fahrten, weniger Energie-Verbrauch) gegengerechnet werden.

Zusätzliche Angebote, das machte Möller deutlich, „werden wir nicht bringen“. Ja, zur Sicherung des Status quo sei mehr Unterstützung nötig als früher. „Wenn wir keine Unterstützung im investiven Bereich bekommen, werden wir viele Jahre an dem Ausfall zu knabbern haben.“

Der Jenaer Nahverkehr hat ein Liniennetz von 157,2 Kilometer Länge, davon Bus 102,1 und Straßenbahn 55,1 Kilometer. Es gibt zehn Bus- und 15 Straßenbahnlinien. 2018 und 2019 lagen die Fahrgastzahlen bei etwa 22,35 Millionen (Bus 7,4 und Straßenbahn 15) und 22,55 Millionen (7,27 und 15,2). Die Anzahl der Busse und Bahnen beläuft sich auf aktuell 45 und 38. Sehr gut angenommen wurden seit Sommer die 72 Miet-E-Roller. Bereits 17.394 Nutzungskilometer und 600 registrierte Nutzer stehen zu Buche. In zwei Jahren soll sich dieses System wirtschaftlich selbst tragen. Zum Jenaer Nahverkehrsbetrieb gehören – Durchschnitt 2019 – 362 Mitarbeiter. Blick zurück auf den Pandemie-Beginn: 25. März – Sonderfahrplan; 1. April – verdichteter Sonderfahrplan; 20. April – Ferienfahrplan; 4. Mai – Schulfahrplan. Seit 6. April gilt auch für Nahverkehr Mund-Nase-Schutz-Pflicht.