Mit Wumms gegen das Jenaer Haushaltssicherungskonzept

Dieses Fenster am Löbdergraben am ehemaligen Capitol-Kino war nicht nur laut, sondern auch farbenfroh.

Jena Laute Fenster hat es Freitagabend in Jena gegeben. Damit protestierten Menschen gegen Kürzungen im sozialen und kulturellen Bereich.

In Jena war es am Freitagnachmittag laut. Auf etwa zehn Balkonen und in geöffneten Fenstern standen Lautsprecher, aus denen Musik dröhnte. Mit der Aktion wollte das „Bündnis solidarische Stadt“ gegen das von der Jenaer Kommunalpolitik diskutierte Haushaltssicherungskonzept (HSK) demonstrieren.

Die Einschnitte im sozialen und kulturellen Bereich seien zu heftig, hieß es von den Organisatoren. Der Wert von Verbänden, die sich für Bildung, Gleichberechtigung, Jugendarbeit oder Umwelt in Jena engagieren, werde verkannt. Das Wachstum von Wirtschaft und Steuerkraft könne nicht das alleinige Ziel sein.

Zu der Gruppe haben sich Initiativen, Einrichtungen, Gewerkschaften und Einwohner der Stadt zusammengeschlossen. Mistreiter erklärten Passanten auf der Straße, um was es geht. Viele Zuhörer vermuteten zunächst, es handele sich um eine Anti-Corona-Demo, weil die Initiatoren mit „lauten Fenstern“ auch gegen „stille Beschlüsse“ demonstrierten.