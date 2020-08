Nach tödlichem Unfall in Jena: Geisterfahrrad aufgestellt

Jena. ADFC stellt Ghostbike am Jenaer Fürstengraben auf und erinnert so an tödlichen Unfall Im November 2019

Ein angekettetes Geisterfahrrad erinnert jetzt an der Kreuzung von Fürstengraben, Saalbahnhofstraße, Löbdergraben und Lutherplatz an Jürgen Hartert. Der 59-jährige Jenaer war am 18. November 2019 an diesem Ort zu Tode gekommen, als er auf dem Weg zur Arbeit mit seinem Rad an der Inselplatz-Seite das Ampel-Grün abwartete. Ein vom Anger her links abbiegendes und ein vom Fürstengraben her geradeaus fahrendes Auto waren ineinander gekracht. Hartert wurde von Fahrzeugteilen mitgerissen und tödlich verletzt.