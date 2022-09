Farbige Lichtkunst in der Nacht der Kammermusik 2019. Auch dieses Jahr geht der Konzertsommer mit Licht zu Ende.

Nacht der Kammermusik in Thalbürgel

Thalbürgel. Abschluss des Konzertsommers Thalbürgel mit Lichtinstallation

Mittlerweile zum 50. Mal fand in diesem Jahr der Konzertsommer in der Klosterkirche Thalbürgel statt.

Unter dem Motto „Sehnsucht nach Frieden“ traten in den vergangenen Monaten verschiedene Chöre und Orchester auf. Darunter beispielsweise die Staatskapelle aus Halle, der Dresdner Kreuzchor, der Thomanerchor aus Leipzig, ein Jugendorchester aus England oder die Jenaer Philharmonie.

Der Abschluss des Konzertsommers wird am kommenden Samstag, 1. Oktober, mit der dritten „Nacht der Kammermusik mit Lichtinstallation“ gefeiert.

Es musizieren Rosa Donata Milton an der Violine, Alma-Sophie Starke am Violoncello und Daniel Heide am Klavier. Die drei geben unter anderem kammermusikalische Werke von Ludwig van Beethoven (Mondschein-Sonate), Oliver Messian, Dimitri Schostakowitsch und Peteris Vasks zum Besten.

„Das Konzertprogramm thematisiert Zeit und Ewigkeit, doch nicht rein philosophisch sondern real, weil emotional und mit dem Mut zur Zukunft“, heißt es von Pfarrer Eckhard Waschnewski in der Ankündigung des Abschlusskonzerts.

„Wir sind dankbar dafür, dass wir auch zum 50. Mal unsere Klosterkirche für Trost, für die Botschaft der Menschlichkeit und der Zuversicht im Glauben öffnen können“, sagt der Bürgeler Pfarrer. Rund 500 Zuhörer fasst die Klosterkirche pro Veranstaltung.

Abschlusskonzert mit Lichtinstallation: Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr, Eintrittskarten können im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Bürgel per E-Mail an buergel.pfarramt@t-online.de oder telefonisch unter 036692/22210 vorbestellt werden. Außerdem soll es eine Abendkasse geben.